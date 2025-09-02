Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendría en el mercado cambiario

Tras la disparada de ayer, y en medio de un clima de volatilidad inédita dese la salida del cepo, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

Así lo hizo saber el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta en X, y que lo harán por intermedio del Tesoro Nacional, debido a que el Banco Central no puede hacerlo por el acuerdo con el FMI.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", señala el posteo de Quirno.

El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025

Conocida esta información, el dólar oficial, que había abierto estable, baja 10 pesos y cotiza a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, se mantenía estable respecto del cierre de ayer a $1.370 para la venta.

En lo que respecta a los dólares financieros, ambos operan a la baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.369 y el dólar Bolsa o MEP en $1.365.