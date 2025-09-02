$10 millones: una empleada y un calesitero, por ahora los ganadores del Súper Cartonazo

La emoción llegó temprano a la redacción de Diario El Día, tras varias semanas de espera. Con tiempo hasta hoy a las 17 para que los afortunados se acerquen a certificar sus cartones, apareció primero Betiana Díaz, la vecina de 45 años de El Mondongo que ya se convirtió en la primera en reclamar su premio del Súper Cartonazo de 10 millones de pesos que entrega el diario El Día. Y a los pocos minutos, el hasta ahora segundo ganador: Ariel Sixto (55), un calesitero de Ensenada.

“Me enteré ayer, todavía no lo puedo creer”, confesó con una sonrisa nerviosa. Empleada y habitué del diario -“siempre compro el diario y estaba muy atenta”-, Betiana asegura que jamás había tenido suerte en juegos o sorteos. “Nunca había ganado nada”, repite, como si necesitara convencerse de que, esta vez, la fortuna finalmente la eligió.

"Nunca gané ni una rifa. Yo tengo una profesión en donde somos pocos, muy pocos: soy calesitero", contó, con una gran sonrisa, el vecino de Ensenada. Tiene tres hijos, nietos y su trabajo hace alegrar a nenes y nenas cerca de la cancha de Cambaceres. "Con la plata me gustaría hacer un viaje", soltó.

La participación en el concurso que ofrece el diario es muy sencilla: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.

El reglamento es claro: en caso de que existan más de un cartón ganador, el premio se reparte en partes iguales. Por eso, hasta hoy a las 17 todavía resta saber si Betiana compartirá el pozo o si será la única en quedarse con la histórica cifra, la más alta desde que existe el Cartonazo (el récord anterior fue de 4 millones de pesos, en julio pasado).

Mientras tanto, ella ya se permite ilusionarse con un destino concreto para el dinero: arreglos en su casa, un sueño postergado que hoy parece estar mucho más cerca.

A las 17 se sabrá si finalmente es la única o división entre ganadores.

Estos son los números que salieron este martes 2 de septiembre en EL DIA para controlar: