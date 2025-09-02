San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
En las últimas horas hubo dos episodios de inseguridad, que marcaron el humor de los residentes en la zona de las calles 34 a 36, entre 131 y 132. No alcanzan las rejas, las alarmas ni los perros. Reclaman patrullajes
En la localidad de San Carlos, la rutina de vivir entre rejas, alarmas y perros guardianes, ya no es sinónimo de protección. La inseguridad quebró esas defensas y, lo que antes parecía ser un límite, hoy apenas es un decorado frente al avance del delito.
Los vecinos cuentan que los robos se suceden todo el tiempo y que los delincuentes se mueven como si supieran que nada malo podría pasarle.
Esa es la postal de un barrio que se siente sitiado, donde las casas parecen fortalezas y, aún así, la sensación de vulnerabilidad se multiplica.
La paradoja es brutal: mientras los frentistas refuerzan puertas, levantan paredes más altas y pagan costosos sistemas de seguridad, los delincuentes circulan con la impunidad de quien sabe que el riesgo de ser detenido es casi nulo.
Los grupos de WhatsApp han sido otra herramienta que se creyó podría contribuir a estar más contenido, pero a la luz de los acontecimientos, la respuesta es negativa.
En este contexto, San Carlos no es una excepción dentro de La Plata, donde el delito erosiona la vida cotidiana y no solo te quita objetos de valor o materiales, sino también la tranquilidad, una sensación que a veces abruma y se vuelve ingobernable. Por eso reclaman patrullajes.
En la casa central de un empresa dedicada a la distribución directa de alimentos para fiestas, eventos y consumo personal del rubro cárnico, conocida como “Hamburguesas La Plata”, situada en 36 entre 131 y 132, se registró un golpe de envergadura.
Fue el domingo a la noche bajo la metodología de “la cabina”, espacio por el que lograron vulnerar la seguridad del edificio, donde dejaron todo patas para arriba.
Actuaron dos delincuentes encapuchados y que usaban guantes, para no dejar rastros aptos para cotejo identificatorio.
Los ladrones tenían un objetivo claro: la caja fuerte y lograron vulnerarla con expertís.
La cantidad de dinero que se llevaron no se conoció, pero se presume que pudo ser importante.
El dueño del comercio, Rubén Nahuel Gianni, subió un video a sus redes sociales, donde habló de la inseguridad que se vive en la Ciudad.
“Ya no se aguanta más, en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires se puede vivir. Ya no queremos laburar más, estamos hartos”.
“Una vez más volvimos a ser víctimas de un robo. Ya no sabemos qué hacer para poder trabajar tranquilos, para abrir las puertas de nuestros locales con la seguridad de que nada malo va a pasar. Cada robo no solo nos golpea económicamente, también nos lastima emocionalmente”, expresó.
“No pedimos nada más que poder vivir y laburar en paz. Por eso queremos compartir este mensaje, porque ya es demasiado. Necesitamos que de alguna manera esto cambie, porque así se hace muy difícil seguir adelante”, concluyó.
Ahora será tiempo de la investigación judicial y policial, que tendrá a un equipo de la DDI a la cabeza.
Se indicó al respecto que se trabaja con las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio en busca de información.
Lo mismo que con el robo que sufrió horas después a solo dos cuadras de ese lugar una mujer de 68 años, a quien sorprendieron mientras dormía y le sacaron dinero, armas y joyas.
