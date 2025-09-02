¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambio y el dólar arrancó en baja
Escuchar esta nota
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo "desaparecido" durante algunos días y es por eso que creció el rumor sobre graves problemas de salud. Lo cierto es que finalmente ayer reapareció en una foto y más tarde dijo que “nunca” se sintió mejor que ahora. De esta forma salió al cruce de teorías que aseguraban que incluso hablaban de su muerte, según informaron medios internacionales.
“Nunca me he sentido mejor en mi vida”, escribió en su cuenta de Truth Social, citando una publicación del comentarista político Roga O’Handley que critica a los medios y al público por los rumores sobre la salud del líder republicano.
La noticia cobró repercusión incluso en Moscú, donde el sitio Actualidad RT se hizo eco de la situación, remarcando que el presidente norteamericano “fue visto esta mañana saliendo de la Casa Blanca con ropa deportiva para ir al Trump National Golf Club en Sterling”.
“Llevaba zapatos de golf blancos, pantalones y sudadera negros, así como una gorra blanca con la inscripción ‘USA’, cuando se subió a un automóvil”, indica el sitio, de acuerdo con una versión publicada en los Estados Unidos por New York Post.
Los rumores sobre el fallecimiento de Trump comenzaron el viernes, cuando la Casa Blanca dio a conocer que el mandatario tendría la agenda libre todo el fin de semana. Y para ese momento, ya habían pasado cuatro días desde su última aparición pública en una reunión de gabinete el martes.
Miles de publicaciones preguntando dónde se encontraba el jefe de Estado o asegurando que había muerto inundaron las redes sociales, especialmente luego de que el jueves, el vicepresidente J. D. Vance declarara en una entrevista que se sentía preparado para asumir la presidencia en caso de que Trump quedara incapacitado por una “terrible tragedia”.
Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
En ese marco de rumores, se informó que este martes Trump hará un anuncio desde la Oficina Oval, aunque la Casa Blanca no ha adelantado detalles sobre el tema.
La noticia llega tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impulsados por el mandatario estadounidense, lo que representa un revés a su estrategia comercial.
Ayer Trump pidió a las farmacéuticas “justificar el éxito” de las vacunas contra el COVID, en medio de cuestionamientos al manejo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además este anuncio se dará en el contexto de que líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, reforzando la atención sobre alianzas globales en medio de tensiones comerciales.
