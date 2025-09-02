Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud

¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud

Danold Trump, ayer, rumbo a jugar al golf, en medio de las sospechas sobre un grave problema de salud

2 de Septiembre de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo "desaparecido" durante algunos días y es por eso que creció el rumor sobre graves problemas de salud. Lo cierto es que finalmente ayer reapareció en una foto y más tarde dijo que “nunca” se sintió mejor que ahora. De esta forma salió al cruce de teorías que aseguraban que incluso hablaban de su muerte, según informaron medios internacionales.

“Nunca me he sentido mejor en mi vida”, escribió en su cuenta de Truth Social, citando una publicación del comentarista político Roga O’Handley que critica a los medios y al público por los rumores sobre la salud del líder republicano.

La noticia cobró repercusión incluso en Moscú, donde el sitio Actualidad RT se hizo eco de la situación, remarcando que el presidente norteamericano “fue visto esta mañana saliendo de la Casa Blanca con ropa deportiva para ir al Trump National Golf Club en Sterling”.

“Llevaba zapatos de golf blancos, pantalones y sudadera negros, así como una gorra blanca con la inscripción ‘USA’, cuando se subió a un automóvil”, indica el sitio, de acuerdo con una versión publicada en los Estados Unidos por New York Post.

Los rumores sobre el fallecimiento de Trump comenzaron el viernes, cuando la Casa Blanca dio a conocer que el mandatario tendría la agenda libre todo el fin de semana. Y para ese momento, ya habían pasado cuatro días desde su última aparición pública en una reunión de gabinete el martes.

Miles de publicaciones preguntando dónde se encontraba el jefe de Estado o asegurando que había muerto inundaron las redes sociales, especialmente luego de que el jueves, el vicepresidente J. D. Vance declarara en una entrevista que se sentía preparado para asumir la presidencia en caso de que Trump quedara incapacitado por una “terrible tragedia”.

LE PUEDE INTERESAR

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Donald Trump y un anuncio en la oficina Oval

En ese marco de rumores, se informó que este martes Trump hará un anuncio desde la Oficina Oval, aunque la Casa Blanca no ha adelantado detalles sobre el tema.

La noticia llega tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impulsados por el mandatario estadounidense, lo que representa un revés a su estrategia comercial.

Ayer Trump pidió a las farmacéuticas “justificar el éxito” de las vacunas contra el COVID, en medio de cuestionamientos al manejo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además este anuncio se dará en el contexto de que líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, reforzando la atención sobre alianzas globales en medio de tensiones comerciales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Últimas noticias de El Mundo

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China

Un sismo en Afganistán dejó cerca de 800 muertos y 2.500 heridos
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Policiales
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla