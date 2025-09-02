Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Nuevos audios: Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y el Gobierno ampliará la denuncia

El Presidente habló de la existencia de una "red de espionaje ilegal"

Nuevos audios: Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y el Gobierno ampliará la denuncia
2 de Septiembre de 2025 | 13:31

Escuchar esta nota

Tras conocerse un nuevo audio que habría sido grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y que ampliarán la denuncia ante la Justicia.

Además, insistió con la existencia de una "red de espionaje ilegal", mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que todo es una "operación planificada y concertada en todas sus etapas".

A través de un posteo en su cuenta en X, el mandatario señaló hoy que "a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte".

"Estos espías que se disfrazan de `periodistas´ quieren desviar la atención del tema real", agregó Milei. Y concluyó el mensaje afirmando: " No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin".

Por su parte, la que habló que ampliarán la denuncia ante la Justicia fue Bullrich, quien también dijo que "la República y la democracia" se encuentran "embargadas por espionaje para-institucional".

LE PUEDE INTERESAR

Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo

"Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás", concluyó la candidata a senadora, quien al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso todo en un contexto electoral.

Después de varios días desde que estalló el escándalo de los audios el oficialismo parece reaccionar en conjunto, ya que el mismo día se refirieron al tema el presidente Milei, la ministra Bullrich y Martín Menem, una de las principales figuras de La Libertad Avanza.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Martín Menem adjudicó a la oposición nuevo audio en el que lo mencionan: "El tren fantasma"

Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Denuncia por "espionaje ilegal" contra Karina: quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Política y Economía

Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario

Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo

Martín Menem adjudicó a la oposición nuevo audio en el que lo mencionan: "El tren fantasma"

Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Policiales
Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Espectáculos
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla