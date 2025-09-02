Nuevos audios: Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y el Gobierno ampliará la denuncia

Tras conocerse un nuevo audio que habría sido grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y que ampliarán la denuncia ante la Justicia.

Además, insistió con la existencia de una "red de espionaje ilegal", mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que todo es una "operación planificada y concertada en todas sus etapas".

A través de un posteo en su cuenta en X, el mandatario señaló hoy que "a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte".

"Estos espías que se disfrazan de `periodistas´ quieren desviar la atención del tema real", agregó Milei. Y concluyó el mensaje afirmando: " No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin".

Por su parte, la que habló que ampliarán la denuncia ante la Justicia fue Bullrich, quien también dijo que "la República y la democracia" se encuentran "embargadas por espionaje para-institucional".

El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado.



"Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás", concluyó la candidata a senadora, quien al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso todo en un contexto electoral.

Después de varios días desde que estalló el escándalo de los audios el oficialismo parece reaccionar en conjunto, ya que el mismo día se refirieron al tema el presidente Milei, la ministra Bullrich y Martín Menem, una de las principales figuras de La Libertad Avanza.