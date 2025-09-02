Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Nuevos audios: Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y el Gobierno ampliará la denuncia
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario
$10 millones: una empleada y un calesitero, por ahora los ganadores del Súper Cartonazo
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Lluvia en La Plata: qué dice el pronóstico para este martes y cuándo vuelve el frío
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos
¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena de La Plata
Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas
Recuperaron el cuadro robado por los nazis y hay dos detenidos
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
La Plata: premiaron a tres escuelas bonaerenses por innovaciones tecnológicas para el agro
El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción
Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente habló de la existencia de una "red de espionaje ilegal"
Escuchar esta nota
Tras conocerse un nuevo audio que habría sido grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei habló de "espías que se disfrazan de `periodistas´" y que ampliarán la denuncia ante la Justicia.
Además, insistió con la existencia de una "red de espionaje ilegal", mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que todo es una "operación planificada y concertada en todas sus etapas".
A través de un posteo en su cuenta en X, el mandatario señaló hoy que "a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte".
A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte.— Javier Milei (@JMilei) September 2, 2025
Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real.
No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son.
Fin. https://t.co/ONV54Afc7l
"Estos espías que se disfrazan de `periodistas´ quieren desviar la atención del tema real", agregó Milei. Y concluyó el mensaje afirmando: " No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin".
Por su parte, la que habló que ampliarán la denuncia ante la Justicia fue Bullrich, quien también dijo que "la República y la democracia" se encuentran "embargadas por espionaje para-institucional".
LE PUEDE INTERESAR
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario
El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025
EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas:…
"Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás", concluyó la candidata a senadora, quien al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso todo en un contexto electoral.
Después de varios días desde que estalló el escándalo de los audios el oficialismo parece reaccionar en conjunto, ya que el mismo día se refirieron al tema el presidente Milei, la ministra Bullrich y Martín Menem, una de las principales figuras de La Libertad Avanza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí