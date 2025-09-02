Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA PROFESIONAL

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Laurent Freixe

2 de Septiembre de 2025 | 01:44
El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció ayer el despido con efecto inmediato de su director general Laurent Freixe, debido a una “relación amorosa no declarada con una subordinada directa”.

“Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”, declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración de Nestlé, Paul Bulcke.

El francés Laurent Freixe había sido nombrado en septiembre de 2024 director general de este grupo propietario de más de 2000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. Al momento del nombramiento, las acciones de Nestlé habían caído casi 40% desde su máximo de principios de 2022, a medida que una n ueva generación de medicamentos para bajar de peso comenzaba a cambiar los hábitos alimenticios en Europa y EE UU. Tras casi cuatro décadas en la empresa, Freixe reemplazó entonces al veterano director ejecutivo Mark Schneider.

Tras la decisión anunciada ayer, Nestlé precisó que el despido de su CEO se produjo tras una investigación que reveló que mantenía una “relación amorosa no declarada”, algo que constituye “una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé”.

“De acuerdo con las buenas prácticas de gobernanza empresarial, el consejo de administración ordenó que se realizara una investigación, supervisada por Paul Bulcke y Pablo Isla, Lead Independent Director, con el apoyo de asesores legales externos independientes”, agregó la empresa.

En el mismo comunicado, Bulcke indicó que el ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil, exdirectivo de Nespresso, quien se unió a la dirección general del grupo en enero de 2025. A fines de julio, el gigante suizo había mantenido sus previsiones para 2025 pese a las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno de deflación en China que frenó sus ventas en el primer semestre y un clima de consumo frágil en el continente americano.

También había anunciado el inicio de una revisión estratégica de sus actividades de vitaminas y complementos alimenticios, señalando que estaba avanzando en la evaluación estratégica de sus aguas embotelladas, sacudidas por un escándalo en Francia y Suiza relacionado con procesos de microfiltración prohibidos para las aguas minerales.

 

