Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció ayer el despido con efecto inmediato de su director general Laurent Freixe, debido a una “relación amorosa no declarada con una subordinada directa”.
“Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”, declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración de Nestlé, Paul Bulcke.
El francés Laurent Freixe había sido nombrado en septiembre de 2024 director general de este grupo propietario de más de 2000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. Al momento del nombramiento, las acciones de Nestlé habían caído casi 40% desde su máximo de principios de 2022, a medida que una n ueva generación de medicamentos para bajar de peso comenzaba a cambiar los hábitos alimenticios en Europa y EE UU. Tras casi cuatro décadas en la empresa, Freixe reemplazó entonces al veterano director ejecutivo Mark Schneider.
Tras la decisión anunciada ayer, Nestlé precisó que el despido de su CEO se produjo tras una investigación que reveló que mantenía una “relación amorosa no declarada”, algo que constituye “una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé”.
“De acuerdo con las buenas prácticas de gobernanza empresarial, el consejo de administración ordenó que se realizara una investigación, supervisada por Paul Bulcke y Pablo Isla, Lead Independent Director, con el apoyo de asesores legales externos independientes”, agregó la empresa.
En el mismo comunicado, Bulcke indicó que el ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil, exdirectivo de Nespresso, quien se unió a la dirección general del grupo en enero de 2025. A fines de julio, el gigante suizo había mantenido sus previsiones para 2025 pese a las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno de deflación en China que frenó sus ventas en el primer semestre y un clima de consumo frágil en el continente americano.
LE PUEDE INTERESAR
Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China
LE PUEDE INTERESAR
Un sismo en Afganistán dejó cerca de 800 muertos y 2.500 heridos
También había anunciado el inicio de una revisión estratégica de sus actividades de vitaminas y complementos alimenticios, señalando que estaba avanzando en la evaluación estratégica de sus aguas embotelladas, sacudidas por un escándalo en Francia y Suiza relacionado con procesos de microfiltración prohibidos para las aguas minerales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí