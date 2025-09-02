Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo

La Municipalidad de La Plata, a través de la Agencia Platense de Recaudación (APR), extendió hasta el 30 de septiembre su plan de regularización presentado en julio, que contempla la quita de multas y descuentos significativos en intereses y recargos.

La medida busca promover el pago voluntario de deudas, facilitar el cumplimiento tributario y ofrecer herramientas concretas para que los vecinos normalicen su situación fiscal.

APR: beneficios por regularizar deudas

Los beneficios para quienes adhieran alcanzan a todas las tasas y derechos municipales e incluyen las siguientes opciones de regularización:

- Pago al contado: con 100% de descuento en multas y 50% en recargos.

- Hasta 3 cuotas sin interés de financiación: con quita del 100% en multas y 30% en recargos.

- Hasta 12 cuotas: con quita del 100% en multas y un interés mensual del 1%.

- Anticipo del 10% y hasta 36 cuotas: con quita del 100% en multas y un interés mensual de financiación del 2%.

Cabe destacar que el pago contado debe abarcar el monto total adeudado, inclusive el año corriente, mientras que los planes de pago en cuotas pueden realizarse por los períodos adeudados que se desee y no incluyen deudas de 2025.

Cómo es el plan municipal

Hasta el momento, más de 20 mil vecinos y 5 mil comercios platenses regularizaron sus obligaciones con el fisco municipal a través de las distintas alternativas ofrecidas.

Según se detalló, cerca del 80% de los contribuyentes optó por el pago al contado, mientras que el resto eligió planes en cuotas. Entre los más utilizados estuvo el de 3 pagos sin interés y, en segundo lugar, el de 12 cuotas fijas con interés mensual del 1%.

La adhesión al plan y la generación de la boleta para abonar pueden realizarse de manera rápida y sencilla desde el Portal de Autogestión autogestion.apronline.gob.ar. También es posible hacerlo personalmente en las oficinas de la APR presentes en el Centro Administrativo Municipal (CAM) ubicado en diagonal 80 y 48 y en las Delegaciones Municipales, o telefónicamente comunicándose al 147 opción 1.

Cabe aclarar que quienes poseen deuda apremiada deben dirigirse a resolver su situación la Dirección General de Apremios, sita en 48 N°786 entre 10 y diagonal 74.