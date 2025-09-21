“Hay que confiar en el potencial que tenemos”

US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
La ironía que dejó ganancias y expuso la fragilidad del esquema cambiario
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
“El país está en una situación de incipiente corrida”, dijo Lacunza
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El futbolista fue autocritico tras la derrota frente a Flamengo, pero también dejó un mensaje alentador para el partido de revancha
La derrota en Río de Janeiro ante Flamengo está cicatrizando, pero el plantel sabe que el tiempo para curar las heridas respecto a los últimos resultados es efímero. En diálogo con EL DIA, uno de los protagonista, Alexis Castro reconoció los errores colectivos y le dejó un mensaje de agradecimiento al hincha: “Sabemos lo que es Estudiantes y queremos brindarle lo mejor”.
En este sentido, el mediocampista agregó: “El mensaje nuestro es agradecerle, por el apoyo que ellos nos dan. A veces las cosas nos salen bien y otras no tanto, pero siempre damos todo”.
Por su parte, en el último tiempo Pucho se ha transformado en uno de los indispensables en la mitad de terreno, con un rol ambiguo, entre el ataque y la contención. En la noche del jueves en el Maracaná volvió a ingresar desde el banco, y rápidamente se adaptó al ritmo que el partido proponía. Le tocó hacerlo en lugar de Facundo Farías a los 15 minutos del complemento. “En un principio que arme la línea de tres en mitad de cancha, con Mikel y el Ruso. Y luego de que los centrales se adelantarán salir a presionar para evitar el pase interno”, precisó tras el pedido de Eduardo Domínguez a la hora de largarlo a la cancha.
Siguiendo esta línea y en cuanto al análisis de la etapa inicial añadió: “El primer tiempo me tocó verlo desde el banco, y obviamente tienen una jerarquía increíble. Muchos han estado en Europa, además tienen otro presupuesto. Pero al final dentro de la cancha demostramos que somos 11 contra 11 y que podemos pelear de igual a igual”.
En relación al complemento sumó: “En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad. A través de la expulsión de ellos también nos fuimos acomodando, y terminamos el partido con una diferencia en el resultado muy pequeña”.
A modo de síntesis sobre el análisis del primer partido de la serie expresó: “El principio fue complicado, todo se dio muy rápido, ante un rival que es un potencial ganador en los papeles de la Copa. Con el correr del primer tiempo nos fuimos acomodando”
LE PUEDE INTERESAR
Jornada difícil para los pibes del Pincha ante el Bicho
LE PUEDE INTERESAR
Otro golpe para River: cayó sin respuestas ante Atlético
“El mensaje para el hincha es agradecerles por el apoyo, y que sepan que dejamos todo”
A pesar de destacar la superioridad del Mengao, también hizo un autoexaminación y reconoció los errores cometidos, como el gran inconveniente que viene teniendo el equipo en los últimos partidos: la ráfaga de goles recibidos en los primeros minutos del encuentro: “Somos autocriticos, sabemos que nos está costando, nos replanteamos el hecho de que no nos puede volver a pasar en una serie como esta. Tenemos que trabajar para que no suceda nuevamente. Pero estamos conformes de que luego nos pudimos acomodar”.
En el final, con un nuevo mensaje dejó en claro que Estudiantes está preparado para la batalla del jueves: “Ahora hay que confiar, en nosotros, en el potencial que tenemos”.
Castro luego de la derrota en el Maracaná ante Flamengo / EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí