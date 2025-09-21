Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ALEXIS CASTRO EN DECLARACIONES CON EL DIA

“Hay que confiar en el potencial que tenemos”

El futbolista fue autocritico tras la derrota frente a Flamengo, pero también dejó un mensaje alentador para el partido de revancha

21 de Septiembre de 2025 | 02:42
Edición impresa

La derrota en Río de Janeiro ante Flamengo está cicatrizando, pero el plantel sabe que el tiempo para curar las heridas respecto a los últimos resultados es efímero. En diálogo con EL DIA, uno de los protagonista, Alexis Castro reconoció los errores colectivos y le dejó un mensaje de agradecimiento al hincha: “Sabemos lo que es Estudiantes y queremos brindarle lo mejor”.

En este sentido, el mediocampista agregó: “El mensaje nuestro es agradecerle, por el apoyo que ellos nos dan. A veces las cosas nos salen bien y otras no tanto, pero siempre damos todo”.

Por su parte, en el último tiempo Pucho se ha transformado en uno de los indispensables en la mitad de terreno, con un rol ambiguo, entre el ataque y la contención. En la noche del jueves en el Maracaná volvió a ingresar desde el banco, y rápidamente se adaptó al ritmo que el partido proponía. Le tocó hacerlo en lugar de Facundo Farías a los 15 minutos del complemento. “En un principio que arme la línea de tres en mitad de cancha, con Mikel y el Ruso. Y luego de que los centrales se adelantarán salir a presionar para evitar el pase interno”, precisó tras el pedido de Eduardo Domínguez a la hora de largarlo a la cancha.

Siguiendo esta línea y en cuanto al análisis de la etapa inicial añadió: “El primer tiempo me tocó verlo desde el banco, y obviamente tienen una jerarquía increíble. Muchos han estado en Europa, además tienen otro presupuesto. Pero al final dentro de la cancha demostramos que somos 11 contra 11 y que podemos pelear de igual a igual”.

En relación al complemento sumó: “En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad. A través de la expulsión de ellos también nos fuimos acomodando, y terminamos el partido con una diferencia en el resultado muy pequeña”.

A modo de síntesis sobre el análisis del primer partido de la serie expresó: “El principio fue complicado, todo se dio muy rápido, ante un rival que es un potencial ganador en los papeles de la Copa. Con el correr del primer tiempo nos fuimos acomodando”

“El mensaje para el hincha es agradecerles por el apoyo, y que sepan que dejamos todo”

 

A pesar de destacar la superioridad del Mengao, también hizo un autoexaminación y reconoció los errores cometidos, como el gran inconveniente que viene teniendo el equipo en los últimos partidos: la ráfaga de goles recibidos en los primeros minutos del encuentro: “Somos autocriticos, sabemos que nos está costando, nos replanteamos el hecho de que no nos puede volver a pasar en una serie como esta. Tenemos que trabajar para que no suceda nuevamente. Pero estamos conformes de que luego nos pudimos acomodar”.

En el final, con un nuevo mensaje dejó en claro que Estudiantes está preparado para la batalla del jueves: “Ahora hay que confiar, en nosotros, en el potencial que tenemos”.

Multimedia

Castro luego de la derrota en el Maracaná ante Flamengo / EL DIA

