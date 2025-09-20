Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Mañana con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Coparticipación y desigualdad estructural

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

La Provincia concentra la mayor población y un tercio de la economía, pero el régimen vigente la deja en el fondo del ranking per cápita. Por qué los bonaerenses reciben un 40% menos en fondos de lo que correspondería a su peso poblacional

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
20 de Septiembre de 2025 | 20:30

Escuchar esta nota

 

Buenos Aires es, sin discusión, el corazón demográfico y económico de la Argentina. Aquí viven 17 millones de personas —casi cuatro de cada diez argentinos— y se produce alrededor de un tercio del PBI nacional (32,5%). Además, la Provincia concentra:

• El 36% de la matrícula escolar nacional.

• La red hospitalaria más grande del país, que atiende tanto a bonaerenses como a miles de ciudadanos de provincias vecinas.

• El cordón industrial más importante, con polos automotrices, petroquímicos, alimentarios y textiles.

• El Conurbano bonaerense, un conglomerado urbano que solo en su primera corona reúne más habitantes que varias provincias juntas.

LE PUEDE INTERESAR

Milei presenta su libro "La construcción del milagro"

LE PUEDE INTERESAR

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Sin embargo, cuando se mira el reparto de recursos nacionales, la foto se invierte: la Provincia más grande aparece como la más castigada.

EL REPARTO QUE NO CIERRA: NÚMEROS DUROS

En julio de 2025, la Provincia recibió $1,155 billones en transferencias automáticas. El número, aunque parece abultado, representa solo 22,89% de la coparticipación nacional. Si el reparto respetara su peso poblacional, debería acercarse al 38%.

El resultado se ve en los montos por habitante:

• Buenos Aires: $65.935 per cápita.

• Promedio nacional: $171.571.

• Tierra del Fuego: $314.171.

• Catamarca: $298.646.

• Formosa: $286.165.

Un bonaerense recibe 62% menos que el promedio del país y hasta cuatro veces menos que un fueguino.

LA TRAMPA DE LOS COEFICIENTES FIJOS

La explicación de esta desigualdad no está en la coyuntura, sino en la historia. La Ley 23.548 de 1988 fijó coeficientes rígidos para cada provincia, pensados para un mapa demográfico y productivo que ya no existe. A Buenos Aires le asignó un 19,93% de la masa más un pequeño “recupero relativo” del 1,5701%.

Con el paso de los años, y los ajustes al esquema, el coeficiente efectivo bonaerense quedó en apenas 12,46% de la masa secundaria, equivalente a 21,7% del total de provincias. Todo esto mientras su población y su economía crecían a un ritmo que duplicaba al de muchas jurisdicciones del interior.

MONTOS ABSOLUTOS VS. MONTOS REALES

Los defensores del statu quo suelen señalar que Buenos Aires “es la que más recibe en números absolutos”. Y es cierto: supera largamente a Santa Fe ($431.292 millones en julio) y a Córdoba ($419.982 millones). Pero esa foto es engañosa. Con 17 millones de habitantes, la plata se diluye, y lo que parece mucho se convierte en poco.

Un ejemplo: La Rioja recibió $280.877 por persona en julio, es decir, más de cuatro veces lo que recibe un bonaerense. Y sin embargo, La Rioja tiene una población equivalente a un municipio mediano del conurbano como Florencio Varela o José C. Paz.

LA PESADA CARGA DEL CONURBANO

El Conurbano bonaerense concentra más de 11 millones de habitantes en apenas 13.000 km². Esa densidad poblacional demanda más escuelas, más policías, más hospitales, más colectivos y trenes. Ninguna otra provincia enfrenta semejante presión sobre sus servicios públicos.

Sin embargo, Buenos Aires debe financiar esa estructura con menos recursos nacionales por habitante que cualquier otra provincia, salvo la Ciudad de Buenos Aires. El resultado es visible en la vida cotidiana:

• Escuelas con aulas de 40 alumnos.

• Hospitales provinciales desbordados que atienden no solo a bonaerenses, sino a pacientes de todo el país.

• Barrios populares donde el Estado provincial debe invertir en urbanización y seguridad sin contar con fondos proporcionales a la magnitud del desafío.

RECAUDACIÓN PROPIA Y ESFUERZO EXTRA

El desbalance se refleja también en la dependencia fiscal. Mientras provincias como Formosa (91,9%), Santiago del Estero (88,8%) o Chaco (84,3%) dependen casi exclusivamente de la Nación, Buenos Aires se sostiene en gran parte con su propia recaudación. Solo el 46% de su presupuesto proviene de transferencias nacionales.

Esto significa que los bonaerenses pagan más impuestos provinciales y municipales para compensar lo que no llega de la Nación. Y aun así, los recursos no alcanzan para cubrir las demandas sociales de semejante población.

UN RECLAMO HISTÓRICO, SIEMPRE POSTERGADO

Desde Antonio Cafiero en los 80 hasta Axel Kicillof en la actualidad, todos los gobernadores bonaerenses reclamaron una actualización de la coparticipación. La respuesta siempre fue la misma: para modificar la ley se necesita el acuerdo de todas las provincias, y ninguna está dispuesta a ceder un punto de su coeficiente.

Así, Buenos Aires quedó atrapada en un esquema que la castiga sistemáticamente. La política nacional, consciente del problema, evita abrir el debate por miedo a una guerra entre gobernadores.

CABA, UN CAPÍTULO APARTE

La Ciudad de Buenos Aires, con un esquema diferenciado, participa con apenas 1,40% de la masa coparticipable. Desde 2020 recibe además un 2,95% por una cautelar destinada a financiar la seguridad, que se paga con el Presupuesto Nacional. Con un per cápita de $35.333, su caso es distinto, pero no cambia la foto general: Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada entre las provincias.

UN FEDERALISMO INVERTIDO

La coparticipación nació para equilibrar territorios. Hoy, sin embargo, se transformó en un federalismo invertido:

• Las provincias más chicas reciben mucho más por persona.

• La más grande y demandante queda al final de la fila.

El resultado es una inequidad estructural: Buenos Aires sostiene al país con su producción y sus impuestos, pero recibe las sobras de un sistema congelado en el tiempo.

SIN VUELTAS: DISCRIMINACIÓN

La discriminación contra Buenos Aires no es un slogan político: está escrita en números oficiales. Con casi 4 de cada 10 argentinos, la provincia recibe solo 2 de cada 10 pesos de la Nación. Con un tercio de la economía, se queda con apenas un quinto de la coparticipación. Con el conurbano más grande y más complejo, financia la educación, la salud y la seguridad con la mitad de los recursos que recibe cualquier otra provincia por habitante.

Un esquema así no solo es injusto: es insostenible. Mientras no se reforme, los bonaerenses seguirán pagando más, recibiendo menos y cargando sobre sus espaldas un país entero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

Esperanza, alivio y preocupación

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Esperanza, alivio y preocupación

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"

"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
Últimas noticias de Política y Economía

Milei presenta su libro "La construcción del milagro"

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Confirman que Milei se reunirá con Trump en Nueva York

Del "riesgo kuka" al "club del helicóptero": los desafíos de Milei rumbo a octubre
Deportes
Alexis Castro: “Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Policiales
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
Espectáculos
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Información General
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla