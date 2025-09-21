Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Milei negó que el ex funcionario le haya hablado de corrupción

“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”

Diego Spagnuolo / web

21 de Septiembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

El presidente Javier Milei desmintió haber sido advertido sobre un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por parte de su extitular, Diego Spagnuolo. “Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”, afirmó en declaraciones radiales.

Milei señaló que Spagnuolo “debía denunciar si sabía algo, porque incumplía deberes de funcionario público” y recordó que, tras la difusión de audios comprometedores, fue desplazado de su cargo y la ANDIS intervenida. Además, calificó de “tontas” las versiones que acusan a su hermana Karina Milei de haberse quedado con un 3% de las licitaciones: “Si alguien quiere quedarse con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”.

El mandatario insistió en que la política “está llena de gente que habla pestes de todos” y tildó esa actitud de “destructiva” y “psicópata”. “Son chimentos de peluquería que se van agrandando. Cada vez que en mi espacio apareció gente que crea chimentos, los eché”, señaló, apuntando directamente contra Spagnuolo.

En sus redes sociales, Milei compartió un posteo titulado “Catadores de corrupción”, acompañado por una lista con más de cien motivos por los que una militante libertaria votará por él.

Respuesta a Cristina Kirchner

Milei también respondió a Cristina Kirchner, quien lo había cuestionado por un presunto “olor a default” tras la caída de reservas internacionales.

“Si hay olor a default, entonces ella no tiene olfato. Yo soy el Presidente, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos. ¿Cree que puedo perder tiempo hablando con una presidiaria? Yo no pierdo el tiempo hablando con presidiarias”, replicó.

Asimismo, aseguró que no habrá devaluación pese a la presión cambiaria: “Hay un programa en marcha y va a seguir. Se termina el espanto que generan los kukas y el partido del Estado. Argentina no va a retroceder”.

El jefe de Estado admitió que atraviesa momentos complejos por la suba del dólar, el alza del Riesgo País y la crisis política tras la derrota electoral, pero aseguró sentirse fortalecido: “Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”.

Ratificó además a Luis “Toto” Caputo en el Ministerio de Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, expresó, y denunció intentos de desestabilización a través de rumores sobre su continuidad.

La relación con Macri y el futuro político

Milei evitó confirmar contactos actuales con Mauricio Macri, aunque dejó abierta la puerta al diálogo: “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas. Los desafíos que tiene la Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado estemos juntos”.

Recordó que el PRO apoyó el Presupuesto 2026 y agradeció también a Patricia Bullrich por su respaldo electoral. “A veces las relaciones se enfrían, a veces se profundizan. Enfrente tenemos un partido del Estado con socios siniestros. En el momento de la verdad, debemos estar unidos”, concluyó.

 

