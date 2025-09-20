Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sábado con Alerta Naranja por tormentas severas en La Plata: ¿cómo estará el Día de la Primavera?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio del fin de semana, que podría tener nuevamente lluvias y tormentas.

20 de Septiembre de 2025 | 07:22

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por las tormentas fuertes que han sido pronosticadas en La Plata, Berisso y Ensenada para la noche de este sábado, que se suma a la advertencia amarilla por durante la tarde.

El comunicado detalla que nuestra región se verá afectada por tormentas fuertes o severas, las cuales estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento. Además, se prevén valores de precipitación acumulada que estarán entre los 40 y los 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Por otra parte, en horas de la tarde se esperan tormentas, las cuales también podrían ser localmente fuertes.

Ante el alerta naranja, las autoridades brindaron las siguientes recomendaciones: buscar un lugar bajo techo, quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, cortar el suministro eléctrico si identificas riesgo de que el agua ingrese en tu casa, mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad.

¿Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores este domingo por el Día de la Primavera?

El domingo 21, Día de la Primavera, sí contaría con buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo nublado durante el día, pasando a mayormente nublado para la noche; y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados. 

Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 19 grados.

¿Cuáles son los barrios de La Plata más afectados por la lluvia este viernes?

  • Tolosa 12.8
  • Olmos 12.72
  • Villa Elisa 11.5
  • City Bell 10
  • El Peligro 9.42
  • Abasto 9.31
  • Los Porteños 9.27
  • Etcheverry 8.8
  • Arturo Seguí 7.07
  • Arana 6.92
  • Melchor Romero 6.73
  • Estación UNLP 6.6
  • Poblet 6.32
  • Plaza Moreno 6.09
  • San Carlos 6
  • Parque Alberti 5.46
  • Villa Elvira 5.15
  • Los Hornos 4.19
  • San Lorenzo 3.5
