Política y Economía |Cristina Kirchner cuestionó al presidente. Cumplió 100 días presa

“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”

Fue antes de salir al balcón de su domicilio -en el barrio porteño de Constitución- a saludar a sus seguidores, que fueron a apoyarla

“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”

Los seguidores de Cristina Kirchner frente a su domicilio / na

21 de Septiembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Cristina Kirchner salió ayer a la tarde al balcón de San José 1111 a saludar a la militancia que marchó a su domicilio para reclamar su libertad, a 100 días de que empezara a cumplir prisión domiciliaria.

Más temprano, la exmandataria publicó en sus redes sociales una de sus críticas al Presidente con el ya tradicional encabezado de “Che, Milei...”. En el mensaje, CFK apuntó contra el plan económico del ultraderechista, advirtiendo sobre un inminente colapso y “olor a default”.

La dirigente del peronismo acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días”. Añadió que, lejos de defender el peso, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

En un pasaje, Cristina apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, asegurando que la única banda que existe es “la banda del carry trade del Toto Caputo” que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

Además, señaló a Federico Sturzenegger como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.

Se preguntó: “Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?” Y sostuvo que “mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”

Por otra parte, la exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!”.

La movilización

La movilización se gestó esta semana desde la cuenta de Instagram “Argentina con Cristina”, y se empezó a replicar rápidamente entre seguidores de la exmandataria, condenada el 10 de junio por la Corte Suprema en el marco de la “Causa Vialidad” a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta durante su gestión presidencial.

Después de las 15, la expresidenta salió a saludar, a cantar y a arengar a la militancia y a las personas que fueron por su cuenta, que entonaban la promesa de “vamos a volver” frente a su domicilio del barrio de Constitución.

“Advertencia”
El gobernador Axel Kicillof criticó los 100 días de detención de Cristina Kirchner en las redes sociales. “La persiguieron, la encarcelaron pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”, dijo.

 

