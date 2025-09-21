US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la ONU en busca de respaldo político y económico, en medio de tensiones internas y advertencias sobre la influencia de China
Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo financiero sin precedentes. El Tesoro norteamericano evalúa un préstamo de 30.000 millones de dólares que sería depositado en el Banco Central para cubrir vencimientos de deuda pública y privada y fortalecer las reservas internacionales. La medida busca prevenir turbulencias cambiarias que pongan en riesgo el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En Córdoba, como informó este diario, el propio presidente admitió que “este año iba a ser muy complicado” y adelantó que se trabaja en un esquema para afrontar los pagos del próximo año: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio de 2026. “Estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo”, sostuvo, aunque evitó dar precisiones hasta la confirmación oficial.
El acuerdo no se explica sin la sintonía ideológica y personal entre Milei y Donald Trump. El presidente norteamericano decidió otorgar prioridad a la relación bilateral pese a estar jaqueado por la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente.
En la Asamblea General de la ONU, prevista para este martes en Nueva York, ambos mandatarios tendrán una reunión privada. Según la Casa Blanca, ese encuentro busca “consolidar una agenda común”. Para el Gobierno argentino, la foto de Milei con Trump y el anuncio del préstamo constituirían un mensaje de estabilidad política y respaldo internacional en la antesala de las elecciones de octubre.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aparece como la figura clave detrás de la negociación. Experto en finanzas y hombre de confianza de Trump, tiene experiencia en acuerdos complejos con impacto geopolítico. Ya participó en negociaciones con Ucrania por tierras raras y en la definición de políticas arancelarias estratégicas.
En Argentina no es un desconocido: viajó a Buenos Aires durante el anuncio del levantamiento parcial del cepo, y ahora volverá al centro de la escena con un rol doble. Por un lado, será quien concrete el desembolso de los 30.000 millones. Por otro, entregará a Milei un galardón del Atlantic Council, en un acto en el que también estarán Kristalina Georgieva, directora del FMI, y Larry Fink, CEO de BlackRock.
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
La magnitud del auxilio financiero se explica por el volumen de compromisos que enfrenta Argentina en los próximos meses:
- Organismos multilaterales: USD 2.295 millones entre octubre y diciembre de 2025 y USD 7.521 millones en 2026 (de los cuales 3.413 millones son con el FMI).
- Bonos y letras: vencimientos por USD 10.718 millones, con USD 7.677 millones en capital.
- BOPREAL: pagos de USD 1.000 millones en noviembre 2025 y USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.
El préstamo norteamericano permitiría cubrir gran parte de estos vencimientos y aliviar la presión sobre las reservas. Además, daría margen para evitar una devaluación brusca y mostrar cierta previsibilidad financiera de cara a los mercados.
El acuerdo llega en un momento en el que el Gobierno enfrenta una fuerte oposición interna, en especial del peronismo, que logró imponerse en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y bloqueó en el Congreso varios vetos presidenciales.
En ese marco, la foto con Trump y el anuncio del préstamo buscan ser también un mensaje político hacia dentro del país, mostrando respaldo externo frente a las críticas opositoras y a las tensiones con los gobernadores.
Más allá de lo financiero, la operación tiene un trasfondo geopolítico. El préstamo de EE.UU. permitiría a la Argentina reducir su dependencia del swap de monedas con China, que hoy representa un pilar en el balance del Banco Central.
En las reuniones previas, funcionarios norteamericanos advirtieron a Milei sobre la influencia del Partido Comunista chino en licitaciones estatales y provinciales. Para Washington, frenar el avance de Beijing en América Latina es una prioridad estratégica. Para Milei, el auxilio norteamericano funciona como un ancla política y económica para equilibrar relaciones y distanciarse de Pekín.
Si las negociaciones prosperan y la burocracia no retrasa la decisión, el anuncio del salvataje financiero podría llegar en los próximos días, justo en la cuenta regresiva hacia los comicios de octubre.
El Gobierno apuesta a que ese gesto, sumado al encuentro de Milei con Trump en Nueva York, refuerce la confianza de los mercados y brinde oxígeno político en medio de un clima de alta tensión económica y social.
