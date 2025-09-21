Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Para pagar deuda y reforzar reservas

US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la ONU en busca de respaldo político y económico, en medio de tensiones internas y advertencias sobre la influencia de China

US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU

Javier Milei y Donald Trump vuelven a verse las caras. El gobierno nacional negocia un préstamos con EE UU / web

21 de Septiembre de 2025 | 02:12
Edición impresa

Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo financiero sin precedentes. El Tesoro norteamericano evalúa un préstamo de 30.000 millones de dólares que sería depositado en el Banco Central para cubrir vencimientos de deuda pública y privada y fortalecer las reservas internacionales. La medida busca prevenir turbulencias cambiarias que pongan en riesgo el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En Córdoba, como informó este diario, el propio presidente admitió que “este año iba a ser muy complicado” y adelantó que se trabaja en un esquema para afrontar los pagos del próximo año: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio de 2026. “Estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo”, sostuvo, aunque evitó dar precisiones hasta la confirmación oficial.

Trump, la llave de la operación

El acuerdo no se explica sin la sintonía ideológica y personal entre Milei y Donald Trump. El presidente norteamericano decidió otorgar prioridad a la relación bilateral pese a estar jaqueado por la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente.

En la Asamblea General de la ONU, prevista para este martes en Nueva York, ambos mandatarios tendrán una reunión privada. Según la Casa Blanca, ese encuentro busca “consolidar una agenda común”. Para el Gobierno argentino, la foto de Milei con Trump y el anuncio del préstamo constituirían un mensaje de estabilidad política y respaldo internacional en la antesala de las elecciones de octubre.

Scott Bessent, un actor central

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aparece como la figura clave detrás de la negociación. Experto en finanzas y hombre de confianza de Trump, tiene experiencia en acuerdos complejos con impacto geopolítico. Ya participó en negociaciones con Ucrania por tierras raras y en la definición de políticas arancelarias estratégicas.

En Argentina no es un desconocido: viajó a Buenos Aires durante el anuncio del levantamiento parcial del cepo, y ahora volverá al centro de la escena con un rol doble. Por un lado, será quien concrete el desembolso de los 30.000 millones. Por otro, entregará a Milei un galardón del Atlantic Council, en un acto en el que también estarán Kristalina Georgieva, directora del FMI, y Larry Fink, CEO de BlackRock.

LE PUEDE INTERESAR

“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”

LE PUEDE INTERESAR

Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos

La pesada mochila de deuda

La magnitud del auxilio financiero se explica por el volumen de compromisos que enfrenta Argentina en los próximos meses:

- Organismos multilaterales: USD 2.295 millones entre octubre y diciembre de 2025 y USD 7.521 millones en 2026 (de los cuales 3.413 millones son con el FMI).

- Bonos y letras: vencimientos por USD 10.718 millones, con USD 7.677 millones en capital.

- BOPREAL: pagos de USD 1.000 millones en noviembre 2025 y USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.

El préstamo norteamericano permitiría cubrir gran parte de estos vencimientos y aliviar la presión sobre las reservas. Además, daría margen para evitar una devaluación brusca y mostrar cierta previsibilidad financiera de cara a los mercados.

Un frente político abierto

El acuerdo llega en un momento en el que el Gobierno enfrenta una fuerte oposición interna, en especial del peronismo, que logró imponerse en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y bloqueó en el Congreso varios vetos presidenciales.

En ese marco, la foto con Trump y el anuncio del préstamo buscan ser también un mensaje político hacia dentro del país, mostrando respaldo externo frente a las críticas opositoras y a las tensiones con los gobernadores.

Washington vs. Beijing

Más allá de lo financiero, la operación tiene un trasfondo geopolítico. El préstamo de EE.UU. permitiría a la Argentina reducir su dependencia del swap de monedas con China, que hoy representa un pilar en el balance del Banco Central.

En las reuniones previas, funcionarios norteamericanos advirtieron a Milei sobre la influencia del Partido Comunista chino en licitaciones estatales y provinciales. Para Washington, frenar el avance de Beijing en América Latina es una prioridad estratégica. Para Milei, el auxilio norteamericano funciona como un ancla política y económica para equilibrar relaciones y distanciarse de Pekín.

Expectativa por el anuncio

Si las negociaciones prosperan y la burocracia no retrasa la decisión, el anuncio del salvataje financiero podría llegar en los próximos días, justo en la cuenta regresiva hacia los comicios de octubre.

El Gobierno apuesta a que ese gesto, sumado al encuentro de Milei con Trump en Nueva York, refuerce la confianza de los mercados y brinde oxígeno político en medio de un clima de alta tensión económica y social.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Los 48 rehenes La foto y la provocación de Hamás a Israel

Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre

Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”

Los números de la suerte del domingo 21 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Quiere la punta Boca busca ganar ante el duro Central Córdoba
Últimas noticias de Política y Economía

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre

“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
Deportes
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Pagaron el sueldo a una parte del plantel
Los juveniles sumaron 11 puntos ante Defensa
En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Espectáculos
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla