La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

Tolosa está bajo fuego. La semana que termina fue terrorífica para esa zona de La Plata en materia delictiva. Desde el dramático asalto ocurrido el pasado martes en una farmacia de 7 y 529 , pasando por otros hechos en la zona, este sábado se le sumó un robo armado a un comercio en el que los empleados vivieron una pesadilla de terror.

Ocurrió en 7 y 525, en un local de venta de celulares e insumos de electrónica. Allí, al menos dos sujetos -al menos uno portaba armas, según el relato de las víctimas- sorprendió a una empleada y dos clientas apenas pasada las 10 de esta mañana.

Si mediar palabra, desenfundaron el arma, les apuntaron y los amenazaron. Los obligaron a encerrarse en el baño y adentro del local "hicieron un desastre".

"Revolvieron todo, tiraron todo, un desastre", le relató a EL DIA el propietario del local, mientras aún hacía un relevamiento interno de lo que se llevaron.

Varrios minutos de terror

José Biestro, dueño del local, no estaba al momento que comenzó el asalto, pero como escuchó los gritos -vive al lado- se acercó para ver qué pasaba: "La empleada estaba atendiendo a una señora, a ella le robaron todo el dinero, la alianza de oro del casamiento, la cartera, todo. Luego ingresó otra. Cuando ellos (por los delincuentes) entran, cierran la puerta y se quedan encerrados con las dos clientas más la empleada. Yo siento un alboroto, siento que cuando las encierran en el baño, ellos se quieren ir con toda la mercadería, los bolsos llenos de mercadería robada, y no pueden salir porque la puerta se trabó. Entonces, no podían abrir".

En ese contexto, los motochorros elevaron su nivel de violencia. "Como pensaron que los habían encerrado a propósito, empezaron a romper los vidrios de la puerta para poder salir. Todos esos ruidos yo los escuché y bajé corriendo, cuando bajo corriendo me encuentro que el tipo veo brazos para afuera que quieren abrir, empiezan a torcer la puerta. Entonces yo me acerco y un cliente que pasa me dice que estaban robando. Yo entro para proteger a la empleada y le digo, tranquilo, yo desde afuera, tranquilo, le digo yo. Yo les voy a abrir y me amenazan: ¡Dale, dale, si no te mato!".

Tolosa, caliente por el delito

Desde el martes hasta esta jornada, un sector de Tolosa viene padeciendo robo tras robo. "Desde hace cuatro días que salimos en el diario (EL DIA). Si sale en el diario es porque son robos fuertes, que son noticias", comentó un vecino que se acercó a local de celulares asaltado esta mañana.

El martes pasado, el violento episodio de inseguridad que sacudió a una farmacia de Tolosa, tuvo un desenlace fatal: el delincuente de 25 años que había apuntado a dos empleadas y luego protagonizó un tiroteo contra efectivos policiales, finalmente murió anoche luego de permanecer internado en el Hospital Rossi por recibir un balazo en el abdomen durante la balacera. La secuencia, que duró apenas unos minutos pero mantuvo en vilo a todo un barrio, dejó escenas de pánico, corridas desesperadas y sangre.

Un día después, otro episodio tuvo lugar en una dietética ubicada en 116 entre 530 y 531 . Allí se encontraban la joven dueña y su padre cuando dos ladrones en moto irrumpieron en el comercio. El acompañante bajó empuñando un arma y dio la orden: “¡Tírate al piso, dame todo!”.

Las víctimas, aterradas, se recostaron en el suelo mientras los delincuentes revolvían el lugar. Se llevaron mochilas con documentación, billeteras, celulares y llaves, además de una riñonera y, finalmente, la recaudación del día. Tras el golpe, huyeron en la moto con la que habían llegado.

En otro hecho, ayer una joven de 29 años que, camino a su casa, fue interceptada por un motochorro que circulaba en contramano: tras amenazarla con una cuchilla de gran porte, le robó el celular y una computadora.