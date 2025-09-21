US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
La ironía que dejó ganancias y expuso la fragilidad del esquema cambiario
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
“El país está en una situación de incipiente corrida”, dijo Lacunza
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la ratificación de 60 países quedó sancionado en las Naciones Unidas un acuerdo para preservar las aguas internacionales, en un pacto que comenzará a regir el próximo año. Los dos puntos esenciales del convenio pasaron por la necesidad de evitar la sobrepesca y combatir la creciente contaminación de los mares, según se reflejó en el informe publicado en este diario.
Tal como se precisó desde la organización internacional, el tratado de altamar acordado en la ONU para proteger vastas extensiones de los océanos entrará en vigor en enero de 2026. La norma necesitaba que al menos 60 países ratificaran sus términos para convertirse en ley internacional, umbral conseguido después de las adhesiones de Marruecos y Sierra Leona.
“El acuerdo, que abarca más de dos tercios del océano, establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas. El texto que entrará en vigor en 120 días tiene por objeto proteger de la sobrepesca y la contaminación las aguas internacionales, que constituyen alrededor del 60 por ciento.
Cabe recordar que en 2024 la Argentina ya había firmado un convenio que establecía una mayor protección de los mares detrás de la milla 200, un tema crítico que se relaciona con la pesca pirata, en la que cientos de barcos extranjeros depredan el ecosistema sin control. Ahora, la supervisora del Programa Internacional de Océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, afirmó que las primeras áreas protegidas no se establecerán antes de finales de 2028 o 2029.
El tratado también establece principios para compartir los beneficios de los denominados recursos genéticos marinos. Países sin recursos para enviar expediciones de investigación esperan no quedarse al margen de lo que se considera será un mercado gigantesco debido a su valor para las empresas farmacéuticas y cosméticas.
Cabe señalar que en entrevistas sostenidas por este diario con jefes de la Armada señalaron que cuando se habla de protección de los mares debe considerarse que el de la contaminación y el de la pesca –como ocurre en la zona marítima austral-, son solo algunos de los temas de relevancia en el mar. “Tal vez sea el más visible, pero tenemos cuestiones muy conflictivas, que exigen permanentes acuerdos entre Estados como las de la investigación científica y la sobreexplotación del subsuelo marítimo”. El caso de la sobrepesca pirata se plantea no sólo en el Mar Argentino, sino en la zona focalizada en aguas del Atlántico en el golfo de Guinea, dijeron.
LE PUEDE INTERESAR
Los X de la semana
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Acuerdos como el promovido ahora por la ONU son esenciales para proteger los océanos y avanzar, esencialmente, en una explotación responsable de los recursos marinos. Se habla en estos casos de patrimonios que, más allá de las 200 millas, pertenecen a toda la humanidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí