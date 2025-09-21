Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Opinión |Editorial

El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo

El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
21 de Septiembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Con la ratificación de 60 países quedó sancionado en las Naciones Unidas un acuerdo para preservar las aguas internacionales, en un pacto que comenzará a regir el próximo año. Los dos puntos esenciales del convenio pasaron por la necesidad de evitar la sobrepesca y combatir la creciente contaminación de los mares, según se reflejó en el informe publicado en este diario.

Tal como se precisó desde la organización internacional, el tratado de altamar acordado en la ONU para proteger vastas extensiones de los océanos entrará en vigor en enero de 2026. La norma necesitaba que al menos 60 países ratificaran sus términos para convertirse en ley internacional, umbral conseguido después de las adhesiones de Marruecos y Sierra Leona.

“El acuerdo, que abarca más de dos tercios del océano, establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas. El texto que entrará en vigor en 120 días tiene por objeto proteger de la sobrepesca y la contaminación las aguas internacionales, que constituyen alrededor del 60 por ciento.

Cabe recordar que en 2024 la Argentina ya había firmado un convenio que establecía una mayor protección de los mares detrás de la milla 200, un tema crítico que se relaciona con la pesca pirata, en la que cientos de barcos extranjeros depredan el ecosistema sin control. Ahora, la supervisora del Programa Internacional de Océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, afirmó que las primeras áreas protegidas no se establecerán antes de finales de 2028 o 2029.

El tratado también establece principios para compartir los beneficios de los denominados recursos genéticos marinos. Países sin recursos para enviar expediciones de investigación esperan no quedarse al margen de lo que se considera será un mercado gigantesco debido a su valor para las empresas farmacéuticas y cosméticas.

Cabe señalar que en entrevistas sostenidas por este diario con jefes de la Armada señalaron que cuando se habla de protección de los mares debe considerarse que el de la contaminación y el de la pesca –como ocurre en la zona marítima austral-, son solo algunos de los temas de relevancia en el mar. “Tal vez sea el más visible, pero tenemos cuestiones muy conflictivas, que exigen permanentes acuerdos entre Estados como las de la investigación científica y la sobreexplotación del subsuelo marítimo”. El caso de la sobrepesca pirata se plantea no sólo en el Mar Argentino, sino en la zona focalizada en aguas del Atlántico en el golfo de Guinea, dijeron.

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Acuerdos como el promovido ahora por la ONU son esenciales para proteger los océanos y avanzar, esencialmente, en una explotación responsable de los recursos marinos. Se habla en estos casos de patrimonios que, más allá de las 200 millas, pertenecen a toda la humanidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Los 48 rehenes La foto y la provocación de Hamás a Israel

Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre

Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”

Los números de la suerte del domingo 21 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Quiere la punta Boca busca ganar ante el duro Central Córdoba
Últimas noticias de Opinión

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Los X de la semana

El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Deportes
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Pagaron el sueldo a una parte del plantel
Los juveniles sumaron 11 puntos ante Defensa
En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Espectáculos
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla