"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Alejandro Fantino por las coimas en discapacidad

En una nueva jornada de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Agustín Rodríguez, panelista y socio del streaming Neura que encabeza Alejandro Fantino, declaró ante el fiscal federal Franco Picardi y aportó un testimonio que involucra de manera indirecta a Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano al oficialismo.

Rodríguez relató que en una conversación privada con el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, éste le habría asegurado que “Lule Menem manejaba todo” dentro del organismo. Según el testigo, Spagnuolo hacía referencia a irregularidades vinculadas a la gestión de subsidios y compras de medicamentos, aunque en sede judicial no pudo precisar con exactitud a qué se refería el ex funcionario cuando hablaba de ese supuesto control.

El abogado también contó que, en la previa a una entrevista que se realizaría en el programa de Fantino, Spagnuolo le pidió que intercediera para conseguir un espacio de aire. Sin embargo, al momento de la exposición pública evitó repetir las acusaciones sobre Menem que había deslizado en off.

La declaración de Rodríguez se suma a otras evidencias que analiza la fiscalía, entre ellas mensajes, movimientos bancarios y audios atribuidos a Spagnuolo, que apuntarían a un circuito de retornos ilegales en las contrataciones de la agencia.

La investigación por el escándalo en la ANDIS mantiene en vilo al Gobierno, no sólo por la magnitud de las denuncias sino porque compromete a dirigentes de primera línea. En ese marco, el nombre de “Lule” Menem aparece mencionado como posible articulador político, aunque por el momento no hay pruebas firmes que lo vinculen directamente con el pago o cobro de sobornos.