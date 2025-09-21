Entran por la ventana y escapan con una fortuna

Un edificio de la zona de 24 y 55 fue escenario de un robo millonario que dejó a una mujer sin los ahorros. Según se informó, ladrones irrumpieron en un departamento tras romper una ventana del primer piso, y escaparon con un botín calculado en más de 80 mil dólares, además de un celular y pertenencias personales. El hecho, que tuvo lugar el viernes por la tarde y fue constatado en la madrugada de ayer, mantiene en alerta a los vecinos de la zona del Parque San Martín, quienes aseguran que la inseguridad no da tregua.

En base la denuncia, la víctima había salido de su vivienda alrededor de las 18.00 para asistir a clases en la facultad. Al regresar, cerca de la 1.30 de la madrugada, se encontró con una escena de desolación: la puerta del balcón abierta, los cajones revueltos y varios muebles alterados. De inmediato percibió que algo estaba mal.

La joven recordó que antes de irse había dejado las persianas de los dos dormitorios levantadas, pero al volver las encontró cerradas, lo que le generó un fuerte temor de que aún hubiera alguien dentro del lugar. Por eso decidió no ingresar y llamar varias veces al 911. Finalmente, por la madrugada, arribó personal policial que ingresó junto a ella al inmueble y confirmó que estaba desvalijado.

Los agentes constataron que una de las ventanas de vidrio había sido violentada, con parte del mosquitero roto, lo que se presume como la vía de entrada de los delincuentes. Una vez adentro, los intrusos se alzaron con un botín millonario: 80 mil dólares estadounidenses, que estaban guardados en un sector del domicilio; un iPhone; tres juegos de llaves; y una billetera con tarjetas y unos 200 mil pesos en efectivo.

En su declaración, la damnificada agregó un dato llamativo: sobre la zona de la ventana violentada encontró manchas de color pardo rojizo, que podrían corresponder a sangre de alguno de los ladrones. Además, señaló que, cerca de la medianoche, vecinos habían reportado en un grupo de WhatsApp la presencia sospechosa de un auto rojo que realizaba maniobras extrañas en la cuadra. Incluso mencionaron que, ante esa situación, hicieron sonar la alarma vecinal. Lo cierto es que el robo generó un profundo malestar entre los habitantes del edificio.

La investigación quedó en manos de la UFI de turno y la comisaría 5°, que intervino de inmediato tras el llamado de emergencia.