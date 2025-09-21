La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Este escenario abre sus puertas a los circuitos musicales que habitan la Ciudad. En este caso, fue el tango
La escena del segundo piso de la Tribuna Oficial, en el salón Dardo Rocha, podría simplificarse con la voz de Gardel: “Por una cabeza, de un noble potrillo, que justo en la raya, afloja al llegar”. Los versos saldrían de la pista improvisada a la permanente, afuera. Entonces, en el Hipódromo todo se une: los “burros” y el tango, un viernes por la noche.
La milonga del ciclo “RadioMilonga”, invitaba en el inicio del fin de semana a los amantes del tango a bailar. Para los recién llegados había una clase y el resto, que llenó la sala, a sacarle viruta la parquet.
La propuesta organizada por los dueños de casa, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia y el Hipódromo de La Plata, junto a una emisora radial, le cambió la cara habitual al escenario de multitudes apasionadas por las carreras. Forma parte de la idea de hacer participar a los circuitos culturales de la ciudad al Hipódromo.
El baile empezó a las 19.30, con una clase de tango impartida por profesionales “de alto nivel” abierta a todo el público ya las 21 empezó la milonga con radio y Dj de vinilos, hasta las doce.
El salón se llenó de milongueros que conforman el nicho de tango de la Ciudad. Disfrutaron de una noche donde se realizó un homenaje a Raúl Gaggioti y se le obsequió un mate en agradecimiento a su labor.
Como la actividad hípica, el tango atrae pasiones fuertes e inoxidables al tiempo y las nuevas olas. Tanto, que algunos cultores del baile y la música se sorprendieron al enterarse por este diario de que, como se había anunciando, el ciclo llegaba a su fin este viernes. Las caras mejoraron con una versión sobre la posibilidad de que el tango vuelva a sonar más adelante.
El tango esa “danza que se construye de a dos” se hizo posible en este ciclo junto a 200 personas de entre 30 y 80 años.
"Es particular venir al hipódromo, los burros, el lunfardo y el tango se llevan muy bien. Acá bailamos al frente de la pista", dijo Bettina Boglian, bailarina amateur de tango. Y agregó: “No hay otra danza que tenga el abrazo del tango, el abrazo sana”, afirmó la participante.
Gonzalo Atanasof, presidente de Lotería y Casinos, explicó en ese contexto que se busca “acoplar los espectáculos culturales en conjunto con la Municipalidad. Apostamos a la cultura popular y que el tango siga creciendo”, explicó .
El ciclo “le abre la puerta a gente que nunca había venido al Hipódromo”, apuntó uno de los organizadores, Fernando Maitini. Junto a Josefina Forastieri, Santiago Lizzante y Romina Nieto, hacen el programa radial “Derecho Viejo”. En plena milonga, dijeron que “las expectativas fueron superadas”.
El salón de la Tribuna Oficial, también ofrecía un espacio con mesas y barra, con variedad de bebidas para acompañar la noche.
El evento es “un refugio”, según dijo un participante. Propone una noche de: milongas típicas, bailarines expertos y amateurs, clase con bailarines profesionales, Dj y música de vinilos.
Con las melodías de Darienzo, Pugliese, Troilo, Di Sarli y Caló, dieron las clases de tango los profesores Sol Petroff, Carlos Terraza, Inés Muzzopappa, Martín Chili, Julia Viale, Alejandro Lencina, Bárbara Ferreyra y Agustín Agnez. Las clases fueron abiertas “para el que sabe y el que no sabe nada”, dijeron desde la organización.
“Para nosotros fue una linda experiencia, trabajamos los códigos del baile del tango, como fue creciendo y como llegó al día de hoy”, dijo la profesora Bárbara Ferreyra, que participó de la última noche.
Entre abrazos y entre tanda y tanda, los artistas plásticos Joan Cogneti y Josefina Solondoeta, pintaron cuadros en vivo, “un bandoneón, una rosa por la primavera y un zorzal por Gardel” sobre un lienzo al lado de la pista. Los cuadros se entregaron a los ganadores del sorteo, que se realizaron cada noche del ciclo.
La bailarina Ana Clara Gossweiler miraba la pista a través de los ventanales de vidrio. "Este lugar es muy acogedor, la pista de los caballos, iluminada, le da el toque. El tango es una danza que se construye de a dos, es muy rica la música. Cuando bailás encontrás alegría y picardía. No todo es melancolía".
