Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |La labor de médicos, enfermeros, técnicos y administrativos

Día de la Sanidad: entre el homenaje y los desafíos

Cada 21 de septiembre se conmemora esta fecha y se recuerda la fundación de la obra social del sector, en 1941

Día de la Sanidad: entre el homenaje y los desafíos

El personal de la salud, esencial y estratégico / WEB

21 de Septiembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

El Día de la Sanidad se instituyó en 1941, cuando se creó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), uno de los hitos gremiales y sociales más importantes de la época. La consolidación de una obra social para los trabajadores del área marcó un antes y un después en la organización de un sector que históricamente cumplió un rol vital pero que muchas veces permaneció invisibilizado.

La fecha fue elegida para rendir homenaje a esa conquista y, con el tiempo, adquirió un carácter simbólico que excede lo gremial: es el día en que todo el país reconoce a quienes sostienen la salud pública y privada en cada rincón de la Argentina.

El pulso de la salud

La sanidad abarca a una gran diversidad de actores: médicos, enfermeros, camilleros, técnicos de laboratorio, kinesiólogos, bioquímicos, administrativos, personal de limpieza, choferes de ambulancia y tantos otros. Se estima que más de un millón de personas en el país desarrollan tareas vinculadas al sistema de salud, lo que lo convierte en uno de los sectores de empleo más relevantes y estratégicos.

Durante la pandemia de COVID-19, la sociedad entera dimensionó con crudeza lo que significa el trabajo en la primera línea. Horas interminables, guardias extenuantes, exposición al contagio y, al mismo tiempo, la responsabilidad de brindar contención a pacientes y familiares en los momentos más difíciles.

Una celebración y reclamos

El 21 de septiembre también suele ser escenario de actos, movilizaciones y reclamos. Desde las organizaciones gremiales recuerdan que la sanidad es un sector en permanente tensión: salarios que muchas veces no reflejan la magnitud de la tarea, déficit de recursos en hospitales públicos, desigualdades entre provincias y la necesidad de incorporar más personal especializado en áreas críticas como terapia intensiva y enfermería.

La consigna que se repite: no hay sistema de salud posible sin trabajadores de la salud reconocidos y cuidados.

LE PUEDE INTERESAR

La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo

LE PUEDE INTERESAR

Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad

El futuro de la sanidad argentina está atravesado por grandes desafíos que se desarrollan en el presente: mejorar la integración entre el sector público y privado, reducir las brechas territoriales, garantizar la formación y retención de profesionales y técnicos, y asegurar condiciones laborales que eviten la migración de talentos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Reclaman por el estado de la calle en 60 y 173: “No hay arreglos desde hace años”

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Los 48 rehenes La foto y la provocación de Hamás a Israel

Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre

Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”

Los números de la suerte del domingo 21 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Quiere la punta Boca busca ganar ante el duro Central Córdoba
Últimas noticias de La Ciudad

En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
Deportes
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Pagaron el sueldo a una parte del plantel
Los juveniles sumaron 11 puntos ante Defensa
En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Espectáculos
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla