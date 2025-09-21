La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones

eperezfernandez@eldia.com

Un drama humano de la mano de las inundaciones en el interior bonaerense con pérdidas millonarias para el sector agropecuario y fuertes reclamos por una obra -la de la Cuenca del Salado- que se aprobó hace 25 años y debería estar terminada desde hace una década para evitar, justamente, todos estos problemas que destruyen la producción y la vida de miles de personas.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a encender las alarmas sobre la situación hídrica en la Provincia. La entidad rural envió una nota urgente al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, en la que advirtió sobre el riesgo de socavamiento en el puente del río Salado, a la altura de Alberti, en la Ruta Nacional 5. El comunicado se apoyó en relevamientos de productores de Alberti y Bragado, que señalaron la fragilidad de la estructura y pidieron medidas preventivas inmediatas.

Más allá de este episodio puntual, la preocupación del sector es mayor. En diálogo con este diario, Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, describió la magnitud del problema que enfrentan los productores tras las intensas lluvias de las últimas semanas. “Hay campos anegados y otros a los que no se puede ingresar por el estado de los caminos. Son muchísimas más hectáreas que las que se ven en las fotos”, afirmó.

El dirigente explicó que en el partido de 9 de Julio ya se registran más de 160 mil hectáreas afectadas. La situación se repite en distritos como Lincoln, Bolívar, 25 de Mayo, General Alvear, Carlos Casares, Saladillo y Pehuajó, donde las pérdidas en la cosecha de trigo son significativas y crece la incertidumbre sobre la siembra de la próxima campaña gruesa. “Si el agua no retrocede, muchos no podrán avanzar en noviembre o diciembre”, señaló Ginestet.

Para CARBAP, la raíz del problema está en el retraso del Plan Maestro de la Cuenca del Salado. El proyecto se elaboró en los años 2000 y 2001, y su ejecución comenzó en 2002 con un plazo estimado de entre 10 y 15 años. De haberse cumplido, debió concluir hace al menos una década. Sin embargo, en 2025 solo está ejecutada la mitad.

Ginestet sostuvo que la falta de coordinación entre Nación y Provincia es uno de los principales factores del atraso. “Hay tramos frenados por la Nación porque no giró los fondos, y otros que dependen de la Provincia que también están paralizados desde hace más de dos años. Necesitamos que se dejen de pelear y que se inyecte el dinero que corresponde”, remarcó.

El secretario de CARBAP también cuestionó la ausencia de planificación. Según explicó, ni siquiera se avanza en las proyecciones técnicas para las próximas etapas. “Gran parte de las obras que deberían encararse, sobre todo las que van de Bragado hacia el interior de la provincia, están apenas dibujadas en un mapa. Hace falta estudiarlas y diseñarlas de manera seria”, apuntó.

Otro de los puntos críticos es el manejo de los fondos. Ginestet recordó que a principios de los 2000 se creó un impuesto específico a los combustibles, conocido como fondo hídrico, destinado a financiar obras de este tipo. Sin embargo, denunció que esos recursos nunca se aplicaron de manera efectiva. “La plata se está yendo a otro lado o directamente no se usa. Es un verdadero despropósito”, sostuvo.

La comparación de las pérdidas y los costos refleja el impacto de esta falta de decisión política. Según estimaciones de la entidad, en 25 años las pérdidas ocasionadas por las inundaciones superaron los 10.000 millones de dólares, una cifra que triplica el costo original del plan, calculado en unos 3.000 a 3.500 millones de dólares. “Las pérdidas que sufrimos ya pagaron varias veces la obra”, subrayó Ginestet.

El dirigente advirtió que se trata de un proyecto de importancia nacional, no solo provincial. La Cuenca del Salado representa entre el 20% y el 25% de la producción agrícola del país, lo que la convierte en un área estratégica para la economía argentina. “No estamos hablando solo de productores, sino de una región que sostiene buena parte del ingreso de divisas y del abastecimiento interno”, agregó.

Las obras demandan movimientos de tierra de gran escala y fuertes inversiones, lo que implica plazos largos de ejecución. Sin embargo, la postergación constante retrasa aún más una solución definitiva. “Cada año que pasa estamos más lejos de terminar. El campo sigue perdiendo y la provincia también”, alertó Ginestet.

Desde CARBAP insisten en que no hay margen para seguir aplazando las decisiones. La situación de los caminos rurales, las cosechas arruinadas y la amenaza de nuevas lluvias agravan la crisis en una región que vuelve a quedar a la intemperie frente a la falta de obras estructurales. Para el dirigente rural, el mensaje es claro: sin un compromiso concreto de las autoridades nacionales y provinciales, la Cuenca del Salado seguirá siendo una herida abierta que compromete el futuro productivo de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país.