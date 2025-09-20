Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Por Carlos Barolo

A 35 días de las elecciones de diputados nacionales en la Provincia el desconcierto, las contradicciones y los problemas afloran en todas las fuerzas.

El kirchnerismo ya comienza a preparar sus cañones por si el peronismo no repitiera la elección del 7 de septiembre, para responsabilizar de ese traspié a Axel Kicillof. Lo curioso es que se opusieron al desdoblamiento de los comicios, argumentando que los bonaerenses se pronunciarían contra el Gobernador por situaciones locales como la seguridad. Después optaron por sostener que el triunfo se debía a Cristina, pero ahora aseguran que los intendentes no podrán el mismo esfuerzo porque su poder no estará en juego.

En realidad, la cuestión es que el 7 de septiembre hubo un voto masivo contra el presidente Javier Milei, de la misma manera que el actual presidente ocupa ese cargo por el rechazo de la ciudadanía a los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y no aceptó nunca que tenían votos prestados.

El 7 de septiembre el peronismo ganó localidades como Pergamino, que nadie hubiera imaginado, pero en la próxima elección en esas ciudades en donde lo agrario influye decisivamente, presencias como la de Juan Grabois (tercero en la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria) seguramente causen rechazo.

Además, no se incluyó a ningún candidato que de alguna manera entusiasmara al pejotismo puro o a los “Barones del Conurbano”, a quienes se dejó al margen.

La economía sigue mal para el común de la gente, pero es posible que el no peronismo, atendiendo a la polarización, se encolumne tras los libertarios. Si los comicios no se llevaran a cabo en un clima apocalíptico entre el bien o el mal, aparecerían las terceras fuerzas y cualquiera de ellas le restaría sufragios a los libertarios.

Además debe recordarse que el sectarismo imperante en el armado de las candidaturas libertarias produjo que intendentes de ese partido armaran reuniones vecinales o se enrolaran en Hechos, agrupación que comandan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia de San Nicolás.

En el Conurbano, se perdieron 16.627 puestos de trabajo, pero sobre todo los informales, los que venden en la calle o en ferias han visto reducidos sus ingresos por el escaso poder adquisitivo en toda la región.

Ello naturalmente puede asegurarle algo más que el voto propio al peronismo. ¿Cuánto? La respuesta está en lo que ocurra en estos 35 días con la crisis económica.

Pero hay que hacer notar que los votos logrados por el peronismo el 7 de septiembre, aún con todos esos factores a favor, equivalen al promedio de los últimos 3 comicios legislativos en la Provincia.

Catorce puntos fue la diferencia que logró el peronismo sobre los libertarios, y no puede dejar de considerarse que muchos votantes de Juntos por el Cambio en el pasado, se abstuvieron, desilusionados o sintiéndose agredidos por la actitud de Milei hacia el PRO y especialmente hacia Mauricio Macri.

El Gobernador parece haber entendido que los votos propios del partido no son suficientes y el fin de semana pasado hizo un raid por los medios nacionales, incluyendo aún a los canales y diarios que lo han criticado severamente, intentado mostrar una imagen moderada y pragmática, lejos del “enano soviético” como le llaman los libertarios.

Todavía está por verse qué pasará con Provincias Unidas, que desde Santa Fe y Córdoba emerge como una importante agrupación, aunque en Buenos Aires no logró el apoyo institucional del radicalismo y Randazzo, su primer candidato a diputado nacional seguramente analiza cómo atraer a peronistas disidentes y a no peronistas. Una tarea difícil.

Romper la polarización fue el objetivo de varias fuerzas que el 7 de septiembre hacían hincapié en problemas locales, pero aún así sólo en algunas regiones emergieron nuevas caras o nuevos partidos con alguna significación electoral.

Un dato a tener en cuenta: en las elecciones municipales y provinciales del 7 de septiembre, podían votar además un millón de extranjeros que generalmente lo han hecho por el peronismo. Pero en octubre no pueden emitir sufragios en la elección de diputados nacionales.

Los libertarios deberán superar errores como el de Mar del Plata, a la cual el gobierno nacional le sacó el status de zona fría y por lo tanto el precio del gas aumentará considerablemente, o como el de Bahía Blanca, donde se retacearon los fondos para enfrentar los perjuicios que causó la inundación.

La provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón electoral nacional y el 35% del PBI nacional. La decisión de los bonaerenses será clave entonces para definir el destino del país en los próximos años.