Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet

Durante las últimas horas Ringuelet volvió a ser escenario de un hecho de inseguridad de alto impacto. Esta vez, el blanco fue el supermercado “Dos Chanchitos”, ubicado en 29 y 523, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron armados y sembraron el terror en cuestión de minutos. Se llevaron dinero en efectivo, celulares y varias bebidas alcohólicas. Pero la fuga no terminó como esperaban: una rápida intervención policial derivó en una persecución que permitió detener a uno de los implicados y recuperar parte del botín.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.50 del viernes, cuando un joven de 18 años atendía la caja del comercio familiar junto a su hermano, mientras su madre se encontraba en la oficina del local. Según su relato y las imágenes captadas, todo comenzó cuando un Peugeot 207 gris se estacionó frente al negocio. Del interior descendieron dos jóvenes encapuchados que ingresaron directamente a los gritos: “¡Dame todo!”, exigieron, mientras uno de ellos apuntaba con un arma de fuego al cajero.

La víctima levantó las manos y permaneció inmóvil, pero la situación se tornó aún más tensa cuando los delincuentes abrieron la caja registradora y descubrieron que apenas contenía cambio. Enfurecido, uno de los asaltantes volvió a encañonarlo y exigió la “plata de verdad”. El joven, aterrado, terminó entregando unos 70 mil pesos que llevaba en el bolsillo. En ese momento, su celular se cayó al suelo, lo que no pasó desapercibido: uno de los ladrones lo tomó y se lo llevó, junto con otro teléfono que estaba en el mostrador.

Mientras tanto, un tercer cómplice ingresó con el rostro cubierto. No se dirigió a la caja ni a los clientes, sino directamente a la góndola de bebidas: cargó seis botellas de vino y dos packs de cervezas, y en cuestión de segundos volvió a la calle para escapar con sus compañeros. En total, los tres huyeron a toda velocidad en el Peugeot, dejando atrás a las víctimas bajo un estado de conmoción.

Operativo y detención

Las víctimas lograron activar de inmediato un llamado al 911 y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, que registraron la secuencia completa del atraco. En ellas se pudo observar cómo los ladrones actuaron con violencia y la con cara cubierta, cuidando de no dejar rastros.

El aviso permitió que varios móviles comenzaran a rastrillar la zona. Fue así que, ya entrada la noche, efectivos del Grupo Táctico Operativo de Hernández y de la Comisaría 11ª de Ringuelet interceptaron un Renault 9 gris en 32 y 511, en el que se trasladaban tres sujetos sospechosos. Al notar la presencia policial, dos de ellos descendieron con un arma en mano y huyeron campo adentro, a pesar de los disparos intimidatorios realizados por los agentes.

En el interior del vehículo quedó el conductor, de 41 años, quien fue reducido y trasladado a sede policial. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el Renault estaba vinculado con el Peugeot 207 utilizado en el robo al supermercado. Poco después, el auto fue hallado abandonado en una zanja de 138 y 511. El vehículo tenía pedido de secuestro por un hecho de “averiguación de ilícito” ocurrido apenas dos días antes en la jurisdicción de la subcomisaría Unión.

Durante el operativo, la policía incautó dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, ropa y un celular, además de ambos vehículos. La UFI N°2 de La Plata a cargo de Betina Lacki interviene en la causa caratulada como “Robo en grado de tentativa y hallazgo automotor”. Los investigadores continúan trabajando para dar con los dos cómplices que lograron darse a la fuga.