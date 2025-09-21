Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet

US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
La ironía que dejó ganancias y expuso la fragilidad del esquema cambiario
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
“El país está en una situación de incipiente corrida”, dijo Lacunza
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La secuencia de violencia incluyó un robo a mano armada en 29 y 523, persecución policial y la aprehensión de un hombre
Durante las últimas horas Ringuelet volvió a ser escenario de un hecho de inseguridad de alto impacto. Esta vez, el blanco fue el supermercado “Dos Chanchitos”, ubicado en 29 y 523, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron armados y sembraron el terror en cuestión de minutos. Se llevaron dinero en efectivo, celulares y varias bebidas alcohólicas. Pero la fuga no terminó como esperaban: una rápida intervención policial derivó en una persecución que permitió detener a uno de los implicados y recuperar parte del botín.
El episodio ocurrió alrededor de las 20.50 del viernes, cuando un joven de 18 años atendía la caja del comercio familiar junto a su hermano, mientras su madre se encontraba en la oficina del local. Según su relato y las imágenes captadas, todo comenzó cuando un Peugeot 207 gris se estacionó frente al negocio. Del interior descendieron dos jóvenes encapuchados que ingresaron directamente a los gritos: “¡Dame todo!”, exigieron, mientras uno de ellos apuntaba con un arma de fuego al cajero.
La víctima levantó las manos y permaneció inmóvil, pero la situación se tornó aún más tensa cuando los delincuentes abrieron la caja registradora y descubrieron que apenas contenía cambio. Enfurecido, uno de los asaltantes volvió a encañonarlo y exigió la “plata de verdad”. El joven, aterrado, terminó entregando unos 70 mil pesos que llevaba en el bolsillo. En ese momento, su celular se cayó al suelo, lo que no pasó desapercibido: uno de los ladrones lo tomó y se lo llevó, junto con otro teléfono que estaba en el mostrador.
Mientras tanto, un tercer cómplice ingresó con el rostro cubierto. No se dirigió a la caja ni a los clientes, sino directamente a la góndola de bebidas: cargó seis botellas de vino y dos packs de cervezas, y en cuestión de segundos volvió a la calle para escapar con sus compañeros. En total, los tres huyeron a toda velocidad en el Peugeot, dejando atrás a las víctimas bajo un estado de conmoción.
Las víctimas lograron activar de inmediato un llamado al 911 y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, que registraron la secuencia completa del atraco. En ellas se pudo observar cómo los ladrones actuaron con violencia y la con cara cubierta, cuidando de no dejar rastros.
El aviso permitió que varios móviles comenzaran a rastrillar la zona. Fue así que, ya entrada la noche, efectivos del Grupo Táctico Operativo de Hernández y de la Comisaría 11ª de Ringuelet interceptaron un Renault 9 gris en 32 y 511, en el que se trasladaban tres sujetos sospechosos. Al notar la presencia policial, dos de ellos descendieron con un arma en mano y huyeron campo adentro, a pesar de los disparos intimidatorios realizados por los agentes.
LE PUEDE INTERESAR
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
En el interior del vehículo quedó el conductor, de 41 años, quien fue reducido y trasladado a sede policial. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el Renault estaba vinculado con el Peugeot 207 utilizado en el robo al supermercado. Poco después, el auto fue hallado abandonado en una zanja de 138 y 511. El vehículo tenía pedido de secuestro por un hecho de “averiguación de ilícito” ocurrido apenas dos días antes en la jurisdicción de la subcomisaría Unión.
Durante el operativo, la policía incautó dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, ropa y un celular, además de ambos vehículos. La UFI N°2 de La Plata a cargo de Betina Lacki interviene en la causa caratulada como “Robo en grado de tentativa y hallazgo automotor”. Los investigadores continúan trabajando para dar con los dos cómplices que lograron darse a la fuga.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí