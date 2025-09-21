“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva

Clásico de la literatura y una de las obras más importantes de Emily Brontë, “Cumbres borrascosas”, la historia de amor gótico volverá a tener una apuesta firme en la pantalla grande. Luego de ser llevada en repetidas ocasiones al cine, pero sin mayor impacto, la directora Emerald Fennell trabaja en una cinta, que tendrá de protagonistas a Margot Robbie y Jacob Elordi, con la que planea captar la atención de las nuevas generaciones.

La noticia sobre las intenciones de llevar al texto nuevamente a la gran pantalla surgió en 2024, pero no fue hasta este septiembre que finalmente se pudo ver a los actores encarnando a los personajes que viven una tórrida historia de amor, obsesión y venganza. Con el póster promocional liberado y el primer tráiler impactando en redes, muchas fueron las opiniones sobre el giro que tomará la trama publicada por Brontë en 1847.

“Cumbres borrascosas” llegará a los cines en febrero de 2026, específicamente el 14, y, según se pudo ver en su adelanto, será una adaptación moderna del clásico, aunque ambientado en la época en la que surgió el mismo.

Rodado en los páramos de Yorkshire, Inglaterra, el toque moderno llegará de la mano de Fennell, una directora que viene demostrando no tener tapujos a la hora de contar historias con giros inesperados como hizo en su primera cinta, “Promising Young Woman”, un grito feminista que marcó el despegue de su carrera. La directora también ganó reconocimiento con “Saltburn” en donde trabajó con Elordi, el “it boy” con quien volverá a repetir en “Cumbres borrascosas”.

¿DE QUÉ TRATA “CUMBRES BORRASCOSAS”?

Esta adaptación moderna narra la intensa y destructiva relación entre Catherine Earnshaw (Robbie) y Heathcliff (Elordi) en los páramos de Yorkshire, explorando temas de amor obsesivo, venganza y la lucha de clases.

La historia sigue de cerca a Heathcliff quien, tras ser rechazado por Catherine quien se casa con un hombre rico, regresa para desatar su venganza sobre su antigua amada y su actual familia. La película de Fennel profundizará en la complejidad psicológica de los personajes y las consecuencias de sus decisiones, todo reforzando el tinte gótico en el que nació esta novela.

Margot Robbie se pone en la piel de Catherine Earnshaw

LAS VECES QUE “CUMBRES BORRASCOSAS” LLEGÓ A LA PANTALLA GRANDE

La tórrida historia de amor llegó por primera vez a la pantalla grande en 1939, en pleno apogeo de la imagen en movimiento, y fue una de las más aclamadas. Se trató de una cinta dirigida por William Wyler, que ponía en escena por primera vez la obra de Emily Brontë. Obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película.

Luego, la novela tuvo otras adaptaciones: la de 1992 de Peter Kosminsky fue la primera película que adaptó la novela completa y es considerada por muchos como la mejor en cuanto a calidad general; también destacó la de 2011 de Andrea Arnold, ganadora de varios premios en el Festival de Cine de Venecia, la cinta se centra en los detalles más crudos de la historia sin profundizar tanto en el plano romántico de la misma, destacando por su estilo gótico fiel a la novela. También existen adaptaciones televisivas y versiones más recientes como la de 2003 emitida por MTV, con Erika Christensen y Mike Vogel, y la versión de 2009 con Charlotte Riley y Tom Hardy como protagonistas.

Ahora, la gran apuesta de 2026, además de explorar en profundidad la obra de su autora, centra su atención en sus protagonistas: Margot Robbie quien cuenta con innumerables éxitos de taquillas bajo la manga y viene de ganar popularidad internacional con “Barbie”; y Jacob Elordi, el galán del momento que está en las máximas producciones de Hollywood.

El elenco se completa con Hong Chau como Nelly Dean, narradora de la historia; Shazad Latif en el papel de Edgar Linton; Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell en roles secundarios. También serán de la partida Charlotte Mellington y Owen Cooper (“Adolescencia”) quienes le darán vida a Catherine y Heathcliff en su juventud.

JACOB ELORDI, EL GALÁN DE LA CONTROVERSIA

Sin dudas, Jacob Elordi se convirtió en el galán de su generación. El actor australiano comenzó su camino a la fama cuando interpretó a Noah Flynn en la película romántica de Netflix “The Kissing Booth”. En 2019 su destino dio un giro cuando fue elegido para darle vida a Nate Jacobs en “Euphoria”, la serie éxito de HBO en donde compartió cartel con Sydney Sweeney, quien también logró una gran notoriedad gracias a su trabajo en esta producción.

Será una adaptación fiel al estilo gótico de la novela, pero con un toque moderno

En 2020, Elordi repitió el papel en la secuela “The Kissing Booth” y también protagonizó la tercera parte que se estrenó en Netflix en 2021. En 2023 llegaría un rol importante en la pantalla grande: “Saltburn”, la cinta dirigida por Fennell en la que recibió importantes reseñas de la crítica y que le abrieron las puertas para darle vida al mismísimo rey, Elvis Presley, en “Priscila”, la cinta de Sofía Coppola. Este 2025, Jacob coronará su año siendo el protagonista de “Frankenstein”, la nueva reinterpretación de la novela de Mary Shelly de la mano de Guillermo del Toro (Ver aparte).

En medio de tantos logros y esperados estrenos, Elordi debió enfrentar la crítica desatada luego de que se conociera el adelanto de la cinta. Con un tono más erótico y provocador, el primer vistazo de la cinta generó dudas sobre la fidelidad de la adaptación. Aunque la estética visual resultó impecable, usuarios cuestionaron que esta versión podría llegar a dar “cringe” e incluso a caer en lugares comunes como ocurrió con de “Cincuenta sombras de Grey”.

Sin embargo, la crítica más sonada entre los fanáticos de la novela fue hacia la imagen que proyecta el actor, ya que su tez blanca y hegemonía contradicen la descripción que hizo Emily Brontë sobre el personaje, descrito como un hombre de piel oscura y de cuna humilde.

La cinta está dirigida por Emerald Fennell