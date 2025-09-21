Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
Este domingo comprá EL DIA y ganate una cena o entradas para ir al cine
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Al mal tiempo, música, cine, teatro y más: la agenda de espectáculos más completa de La Plata
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Atlético Tucumán sorprendió a un desconocido River y le ganó 2 a 0 en el José Fierro
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Alexis Castro: “Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con su floración, que dura hasta fines de septiembre, la presencia del polen de este árbol alcanza su pico en el aire, disparando las consultas en las guardias hospitalarias
Por estos días, un fenómeno natural que suele extenderse hasta fines de septiembre vuelve a dividir aguas entre los habitantes de la Ciudad. Se trata de la floración de los plátanos, esos árboles imponentes de corteza jaspeada que bordean muchas de las principales avenidas y plazas de La Plata. Mientras que algunos lo consideran un espectáculo encantador, para otros se trata de un suplicio de estornudos, ojos enrojecidos y picazón en la nariz.
Con todo, para quienes sufren sensibilidad, la pesadilla de los plátanos puede extenderse más allá de su floración. Y es que cuando la presencia del polen comienza a mermar, los frutos de esta especie desprenden una pelusa con forma de un pequeño plumero que también produce irritación.
Una de las especies arbóreas que provocan más alergia junto con los frenos, los plátanos constituyen la causa de que comiencen a aumentar por estos días las consultas médicas por picazón y enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal, estornudos repetidos y, en algunos casos, tos persistente y silbidos al respirar.
“Se trata de una reacción exagerada del sistema inmune frente a un alérgeno que, en condiciones normales, debería ser inofensivo”, explica el médico alergista Diego Fernández Romero, al comentar que ocurre en personas con cierta predisposición.
Cuando el polen se libera de las flores y, llevado por el viento, se dispersa por el aire de las ciudad, las personas alérgicas acusan el impacto con una reacción. Su sistema inmunológico, que reconoce erróneamente las proteínas del polen como si fueran patógenos, responde liberando histamina, lo que provoca inflamación de las vías respiratorias y de la conjuntiva ocular.
Y La Plata constituye para esa tormenta de polen un escenario ideal.
LE PUEDE INTERESAR
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
LE PUEDE INTERESAR
Con sus últimas fuerzas, el invierno lloró su partida con tormentas
Originarios del hemisferio norte, los plátanos fueron desde su fundación una de las especies más elegidas para el arbolado público por su rápido crecimiento, su sombra generosa y su capacidad de resistir. Es así que hoy se encuentran ejemplares de hasta 30 metros de alto en prácticamente todos los barrios y muchas de las principales avenidas platenses, como la 13, la 60, la 51 y la 53.
Su fuerte presencia alimenta cada primavera un debate entre quienes los defienden como parte del patrimonio urbano y quienes plantean la necesidad de retirarlos de una buena vez.
Mientras tanto, los alergistas recomiendan a las personas alérgicas al polen mantener cerradas las ventanas de casas y autos, evitar actividades al aire libre temprano o al atardecer, cambiarse de ropa al llegar a casa y no secar prendas afuera. Son medidas simples que pueden hacer la diferencia en días de viento, cuando el riesgo de sufrir una reacción alérgica se intensifica para quienes tienen esa hipersensibilidad.
Lo cierto es que pasada la floración, las molestias que causan los plátanos suelen extenderse unos meses más. Hacia octubre, sus frutos, que tienen unos cuatro centímetros de diámetro y persisten de un año a otro, se desarman liberando una pelusa color ocre que se acumula en cordones y veredas, obstruye los desagües y causa también irritación.
“Esta pelusa genera irritación en las fosas nasales, garganta y ojos a muchas personas. Este proceso dura hasta que todas las infrutescencias del año anterior se hayan desarmado, y queden en el árbol sólo las infrutescencias del año en curso”, explican desde el Instituto de Fisiología Vegetal del Conicet.
Cada primavera, esa tormenta de polen encuentra en La Plata un escenario ideal
“Las condiciones climáticas, como vientos y lluvias fuertes, acelera el proceso de desarmado de los frutos, que puede durar hasta tres meses. Sin embargo, el viento también contribuye al efecto alergénico de estos frutos”, cuentan los especialistas.
En cualquier caso, esta época del año recuerda que, más allá de su belleza, sombra y adaptabilidad, es importante tener presente también el potencial alergénico de las especies que se incorporan al arbolado de una ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí