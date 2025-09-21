En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
Este domingo comprá EL DIA y ganate una cena o entradas para ir al cine
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Al mal tiempo, música, cine, teatro y más: la agenda de espectáculos más completa de La Plata
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Atlético Tucumán sorprendió a un desconocido River y le ganó 2 a 0 en el José Fierro
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Alexis Castro: “Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La oferta, más allá de la tendencia, se extiende con fresias, gerberas, rosas y margaritas. Ramos de hasta 50 mil pesos
Con la llegada de la primavera, la tradición de obsequiar flores sigue vigente y en la Ciudad hay opciones para todos los gustos y bolsillos. El precio varía según el tipo y el tamaño. Mientras uno pequeño puede conseguirse desde los 5 mil pesos, un arreglo floral personalizado puede alcanzar los 50 mil pesos. Las flores amarillas, continúan siendo el clásico de los últimos años.
A pesar del clima fresco, en la previa al cambio de estación, las calles del Centro ya mostraban ayer a vecinos caminando con ramos para regalar o adornar el hogar.
Sin embargo, en diferentes puestos, los floristas coincidieron que el clima poco primaveral no ayudó y a comparación del año pasado el movimiento registrado es menor.
No obstante, se indicó que el simbolismo de las flores en esta época impulsó un incremento de precios en las últimas semanas: entre el 10 y el 15 por ciento.
En el puesto de flores de avenida 7 y 47, varios personas que circulaban por la zona se acercaban a preguntar. Mientras atendía, Yara Oraziuk, empleada del lugar, comentaba a este diario que este año el valor de los ramilletes oscila entre los 6 mil y los 15 mil pesos.
Con respecto a la preferencia de la clientela, afirmó que “hoy están de moda las flores amarillas”, una tendencia que se repitió en el resto de los comercios consultados. “Se impuso por la telenovela “Floricienta”, donde la protagonista recibía este tipo de flores”, explicó la vendedora.
En este local se consiguen fresias de colores y amarillas, que cuestan entre 5 mil y 6 mil pesos, según el tamaño del paquete. También hay margaritas por 15 mil pesos: “Son un clásico”, aseguró.
La oferta se completa con las gerberas de colores. El ramo sale entre 10 mil y 15 mil pesos. En una alternativa de lo más tradicional, como la rosa, cuesta 10 mil pesos la unidad. “El ramo (trae tres) ronda entre los 15 mil y los 20 mil pesos”, señaló.
En otro puesto céntrico, situado sobre calle 8 y 47, se ofrecen fresias, margaritas, gerberas, astromelias, claveles, clavelinas y lirios.
En cuanto al valor de los ramos, Miguel Ocampo, encargado del lugar, contó que “arrancan desde los 5 mil pesos, los más pequeños, y puede alcanzar los 50 mil pesos, para el caso de los arreglos florales especiales que se realizan de forma personalizada”.
Dentro de los gustos clásicos, se encuentran las rosas que cuestan 6 mil pesos la unidad. “Es porque son ecuatorianas”, indicó.
En Villa Elisa, Virginia, a cargo de un local situado en Camino Centenario y 49, contó que “la gente sigue regalando flores en primavera”.
En este puesto, el precio de los ramos oscilan entre los 6 mil y los 15 mil pesos, en todas las variantes: fresias, gerberas, astromelias, claveles, rosas, entre otras.
“También tenemos ramos surtidos, que salen 10 mil pesos”, indicó la vendedora, tras señalar que en su local las flores amarillas también son las más requeridas.
Silvio Hanyu, presidente de la Cooperativa Argentina de Floricultores, se manifestó expectante ante las ventas y habló sobre los precios del mercado. “Siempre se rige por la oferta y la demanda. Para las fechas importantes aumentan por la demanda, pero siguen siendo los mismos valores que el año pasado. No podemos aumentarlos en la misma proporción que nuestros costos”, señaló.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí