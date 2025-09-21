Paris Jackson: estilo, música y libertad

Su presencia en la Gala Met de 2017. Marca su entrada triunfal en el mundo de la moda

Con paso firme entre pasarelas, estudios de grabación y escenarios alternativos, Paris Jackson se ha convertido en un nombre propio dentro del universo artístico. Lejos de la figura colosal de su padre, Michael Jackson, la joven ha construido una identidad singular que fluye entre acordes indie, estética boho-grunge y una sensibilidad que conmueve.

Su aparición viral junto a Ester Expósito en el desfile de Desigual marcó uno de los momentos más comentados del universo fashionista reciente. En aquel evento, las cámaras no dejaban de seguirla: tatuajes a la vista, mirada serena, estilo desprejuiciado. Una escena que sintetiza el magnetismo que Paris despierta. Pero lo cierto es que esa fue solo una postal en una trayectoria tan íntima como poderosa.

LA INFANCIA ENTRE VELOS Y FOCOS

Paris-Michael Katherine Jackson nació en 1998, en el corazón de Beverly Hills, bajo un estricto protocolo de privacidad impuesto por su padre. Michael intentaba protegerla de un mundo que conocía demasiado bien, cubriéndola con velos cuando salía a la calle y aislándola en Neverland, un universo de fantasía con animales exóticos y parques privados.

Paris no usa la moda como disfraz, sino como una forma de reafirmarse

Sin embargo, aquella burbuja no pudo evitar la tragedia. En 2009, la muerte del Rey del Pop la expuso abruptamente a los focos. Tenía solo once años cuando se despidió de su padre en un funeral televisado, con una frase que conmovió al mundo: “Papá ha sido el mejor padre que uno pueda imaginar”. A partir de ese instante, su vida dejó de ser anónima para siempre.

ADOLESCENCIA EXPUESTA Y LA MÚSICA COMO REFUGIO

Los años posteriores fueron turbulentos: internados terapéuticos, luchas con su salud mental, y una constante búsqueda de sentido en medio del ruido mediático. Pero entre esas grietas, Paris encontró un salvavidas: la música. Primero con el dúo “The Soundflowers”, junto al músico Gabriel Glenn, y luego con su carrera solista, canalizó su dolor y su evolución personal en melodías introspectivas.

En 2020 lanzó su primer álbum, “Wilted”, una obra de folk alternativo y rock indie que sorprendió por su sinceridad y profundidad emocional. Influenciada por artistas como Phoebe Bridgers, el disco se aleja completamente del pop comercial, optando por una estética sonora más cruda y honesta.

Paris en el funeral de Michael, el momento fundacional de su figura pública. Tenía solo 11 años cuando se dirigió al mundo entre lágrimas para despedir a su padre

UNA VOZ PROPIA EN LA MODA

Paralelamente, la moda le abrió una nueva vía de expresión. Desde campañas para Calvin Klein y Balmain, hasta su presencia en la Gala del Met, Paris ha sido abrazada por la industria no como una heredera del espectáculo, sino como un ícono de autenticidad.

Su estilo es inconfundible: prendas bohemias, siluetas setenteras, aires grunge y una serie de tatuajes (más de cincuenta) que relatan historias personales. Lejos de las normas de perfección impuestas por la industria, ha defendido la diversidad, la sostenibilidad y el valor de lo imperfecto.

Paris no usa la moda como disfraz, sino como una forma de reafirmarse. Cada look suyo parece decir: “Esto soy, con todo lo que soy”.

“Wilted”, su primer disco, Representa su consolidación como artista musical independiente, con un proyecto introspectivo y emocionalmente honesto

ESPÍRITU LIBRE, CONCIENCIA DESPIERTA

Además de artista, Paris Jackson es activista. Se ha expresado abiertamente sobre temas de salud mental, ha defendido causas medioambientales y de protección animal, y ha explorado diversas vertientes espirituales, desde el budismo hasta el chamanismo.

En sus propias palabras, ha hecho de su vida un viaje de autodescubrimiento. Su cuerpo —marcado por símbolos, fechas, animales y mantras— es un diario visual de sus experiencias y aprendizajes.

ENTRE LA HERENCIA Y LA RUPTURA

A diferencia de muchas figuras que nacen en la cuna de la fama, Paris no busca replicar la historia de su familia. No intenta llenar estadios ni encabezar listas de éxitos masivos. Prefiere salas pequeñas, audiencias íntimas, espacios donde pueda conectar de verdad.

Desde el estudio de grabación hasta el backstage de una pasarela, su presencia es magnética sin esfuerzo. Ha logrado lo que muchos hijos de celebridades no pueden: despegar sin romper, honrar sin imitar, sanar sin olvidar.

En un mundo que exige etiquetas, Paris Jackson elige ser un cruce de caminos. Cantautora melancólica, modelo provocadora, espíritu rebelde y figura profundamente humana. Una mujer que aprendió a brillar sin necesidad de repetir el pasado, y que ha hecho de su fragilidad una forma de fuerza.