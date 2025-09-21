Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero

El acusado del trágico choque ocurrido en 520 y 161, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, fue indagado ayer por el fiscal Fernando Padovani, tras su detención el pasado viernes. Durante la audiencia, Duarte negó haber participado del embiste que terminó con la vida de Franco Giampieri y Geremías Martínez, y ofreció una versión distinta a la de la investigación.

Según su relato, ese día se encontraba en su domicilio junto a otras personas, mientras la camioneta implicada en el accidente era utilizada por terceros que, aseguró, salieron del vehículo sin que él lo condujera. Además mencionó que contaba con testigos que podían respaldar su trabajo y presencia en otros lugares al momento del siniestro.

Ahora la Fiscalía N°12, a cargo de Padován, continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de Duarte, por quien pedirán su prisión preventiva por riesgo procesal. Duarte está imputado por “Doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia”.