Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |DUARTE SE DESLIGÓ Y DIO OTRA VERSIÓN

Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero

Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
21 de Septiembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El acusado del trágico choque ocurrido en 520 y 161, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, fue indagado ayer por el fiscal Fernando Padovani, tras su detención el pasado viernes. Durante la audiencia, Duarte negó haber participado del embiste que terminó con la vida de Franco Giampieri y Geremías Martínez, y ofreció una versión distinta a la de la investigación.

Según su relato, ese día se encontraba en su domicilio junto a otras personas, mientras la camioneta implicada en el accidente era utilizada por terceros que, aseguró, salieron del vehículo sin que él lo condujera. Además mencionó que contaba con testigos que podían respaldar su trabajo y presencia en otros lugares al momento del siniestro.

Ahora la Fiscalía N°12, a cargo de Padován, continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de Duarte, por quien pedirán su prisión preventiva por riesgo procesal. Duarte está imputado por “Doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires

Los 48 rehenes La foto y la provocación de Hamás a Israel

Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre

Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”

Los números de la suerte del domingo 21 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Quiere la punta Boca busca ganar ante el duro Central Córdoba
Últimas noticias de Policiales

“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa

Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet

Entran por la ventana y escapan con una fortuna

VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
La Ciudad
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para quedar bien
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
Día de la Sanidad: entre el homenaje y los desafíos
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
Deportes
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Pagaron el sueldo a una parte del plantel
Los juveniles sumaron 11 puntos ante Defensa
En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao
Espectáculos
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla