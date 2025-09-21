Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro

Un repartidor de La Plata estuvo a centímetros de una tragedia tras resistirse a un asalto protagonizado por motochorros que intentaron robarle la moto en barrio Norte. El episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de 5 entre 36 y 37, expone otra vez el peligro cotidiano que atraviesan quienes trabajan en el rubro, obligados a moverse de noche por distintas zonas de la ciudad.

El ataque ocurrió sobre el final del último viernes. Allí, dos delincuentes que circulaban en una motocicleta Honda Twister interceptaron al trabajador y, apuntándolo con un arma de fuego, intentaron despojarlo de su vehículo. Sin embargo, lo que parecía ser un robo más en la zona tuvo un giro inesperado: el delivery, lejos de entregarse, se plantó frente a los ladrones y comenzó a dar trompadas y patadas en medio de la vereda.

La resistencia sorprendió a los asaltantes, que rápidamente retrocedieron y decidieron escapar. No obstante, antes de huir, uno de ellos efectuó un disparo que pasó muy cerca del joven. “De milagro no lo mataron”, coincidieron los vecinos que luego vieron la grabación y no dudaron en viralizarla para denunciar el episodio.

La secuencia filmada muestra con claridad cómo el trabajador, aún bajo la amenaza de un arma, se anima a responder a los golpes, mientras los delincuentes pierden la iniciativa y, casi desbordados, buscan escapar de la situación. Pese al peligro, el disparo no impactó en la víctima y la moto finalmente no fue robada.

“Pudo ser una tragedia. Hoy estamos hablando de un milagro, porque ese tiro pudo haber dado en la cabeza”, expresó un vecino que salió a auxiliarlo. Otro frentista señaló con bronca: “La valentía de este chico evitó que le sacaran la moto, pero no puede ser que la vida dependa de la suerte”.