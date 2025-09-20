El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Engañado por quienes simulaban ser pasajeros, un conductor de 31 años quedó a merced de la violencia: lo atacaron con una soga y una faca. El viaje tenía como destino la rotonda de Alpargatas, pero fue una trampa
La ola de inseguridad que golpea a La Plata parece no tener límites y ahora abrió un nuevo frente: los ataques a conductores de transporte por aplicación. Trabajadores que muchas veces tienen un empleo formal y recurren a Didi o Uber para sumar ingresos extra, se convirtieron en blanco de bandas que simulan ser pasajeros y terminan protagonizando violentas emboscadas. Esta vez la víctima fue un joven conductor de 31 años que, en plena madrugada, sufrió un violento asalto a bordo de su vehículo mientras realizaba un viaje solicitado por una aplicación.
Según pudo saber EL DIA, tres delincuentes que habían subido como clientes terminaron atacando al conductor, lo amenazaron de muerte, intentaron estrangularlo y finalmente le robaron tanto el rodado como sus pertenencias.
En base al relato de la víctima, todo comenzó alrededor de la 1.30 de ayer cuando recibió un pedido de viaje desde 5 y 507, con destino a la rotonda de Alpargatas. En la aplicación figuraba que el viaje se abonaría en efectivo y que la usuaria se llamaba “Norma”. Cuando llegó al punto de partida, subieron dos hombres que se sentaron en los asientos traseros y una mujer que ocupó el lugar del acompañante. El recorrido incluyó varias paradas: en una estación de servicio de 7 y 511, uno de los jóvenes bajó a comprar cigarrillos y golosinas antes de continuar. Todo parecía un viaje común hasta que, al llegar a Ruta 2 a la altura del kilómetro 53, los pasajeros le indicaron que hiciera un desvío por calle 502.
En esa zona de Abasto, ya cerca de las 2.30, el plan delictivo se reveló con brutalidad. Uno de los hombres tomó al conductor del cuello con una soga desde atrás y lo golpeó en el rostro mientras le gritaba: “Ahora vas a hacer lo que te decimos”. El chofer forcejeó, logró zafarse y se bajó del vehículo, pero la agresión se intensificó: la mujer comenzó a gritar “Ahora sí, ¡apuñalalo, apuñalalo!” mientras otro de los ladrones se acercaba armado con una faca.
En medio del caos, los tres ocupantes se reubicaron en el vehículo. La mujer se pasó al asiento del conductor, uno de los hombres se sentó al lado de ella y el tercero se ubicó atrás con el arma blanca. Reynoso intentó impedir que escaparan, pero no lo consiguió. Finalmente, los delincuentes huyeron en la Peugeot Partner color gris del trabajador, que quedó a pie, con heridas en el rostro y la mano.
Los ladrones escaparon hacia la zona rural de 509 y Ruta 36. Vecinos que escucharon los gritos del conductor acudieron a asistirlo y dieron aviso al 911. Cuando la Policía llegó al lugar, el joven ya había perdido de vista su vehículo.
LE PUEDE INTERESAR
Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos
LE PUEDE INTERESAR
“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado
Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron su celular, la billetera con tarjetas de crédito y débito, dinero en efectivo, perfumes y la documentación del rodado. La víctima quedó con el labio hinchado y raspones en el cuerpo, producto del forcejeo.
El ataque no fue un hecho aislado. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de choferes de aplicaciones que sufrieron emboscadas similares, con pasajeros falsos que en realidad buscan robar. La situación genera un temor creciente entre los trabajadores, que sienten que cada viaje puede convertirse en una trampa.
Los taxistas tradicionales también se encuentran expuestos a ataques del mismo tipo: “clientes” que piden un viaje para después asaltarlos, amenazarlos con armas y dejarlos sin dinero ni pertenencias. En todos los casos, los choferes comparten una misma sensación: la de estar desprotegidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí