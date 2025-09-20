El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

La ola de inseguridad que golpea a La Plata parece no tener límites y ahora abrió un nuevo frente: los ataques a conductores de transporte por aplicación. Trabajadores que muchas veces tienen un empleo formal y recurren a Didi o Uber para sumar ingresos extra, se convirtieron en blanco de bandas que simulan ser pasajeros y terminan protagonizando violentas emboscadas. Esta vez la víctima fue un joven conductor de 31 años que, en plena madrugada, sufrió un violento asalto a bordo de su vehículo mientras realizaba un viaje solicitado por una aplicación.

Según pudo saber EL DIA, tres delincuentes que habían subido como clientes terminaron atacando al conductor, lo amenazaron de muerte, intentaron estrangularlo y finalmente le robaron tanto el rodado como sus pertenencias.

En base al relato de la víctima, todo comenzó alrededor de la 1.30 de ayer cuando recibió un pedido de viaje desde 5 y 507, con destino a la rotonda de Alpargatas. En la aplicación figuraba que el viaje se abonaría en efectivo y que la usuaria se llamaba “Norma”. Cuando llegó al punto de partida, subieron dos hombres que se sentaron en los asientos traseros y una mujer que ocupó el lugar del acompañante. El recorrido incluyó varias paradas: en una estación de servicio de 7 y 511, uno de los jóvenes bajó a comprar cigarrillos y golosinas antes de continuar. Todo parecía un viaje común hasta que, al llegar a Ruta 2 a la altura del kilómetro 53, los pasajeros le indicaron que hiciera un desvío por calle 502.

En esa zona de Abasto, ya cerca de las 2.30, el plan delictivo se reveló con brutalidad. Uno de los hombres tomó al conductor del cuello con una soga desde atrás y lo golpeó en el rostro mientras le gritaba: “Ahora vas a hacer lo que te decimos”. El chofer forcejeó, logró zafarse y se bajó del vehículo, pero la agresión se intensificó: la mujer comenzó a gritar “Ahora sí, ¡apuñalalo, apuñalalo!” mientras otro de los ladrones se acercaba armado con una faca.

En medio del caos, los tres ocupantes se reubicaron en el vehículo. La mujer se pasó al asiento del conductor, uno de los hombres se sentó al lado de ella y el tercero se ubicó atrás con el arma blanca. Reynoso intentó impedir que escaparan, pero no lo consiguió. Finalmente, los delincuentes huyeron en la Peugeot Partner color gris del trabajador, que quedó a pie, con heridas en el rostro y la mano.

Los ladrones escaparon hacia la zona rural de 509 y Ruta 36. Vecinos que escucharon los gritos del conductor acudieron a asistirlo y dieron aviso al 911. Cuando la Policía llegó al lugar, el joven ya había perdido de vista su vehículo.

Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron su celular, la billetera con tarjetas de crédito y débito, dinero en efectivo, perfumes y la documentación del rodado. La víctima quedó con el labio hinchado y raspones en el cuerpo, producto del forcejeo.

Miedo creciente

El ataque no fue un hecho aislado. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de choferes de aplicaciones que sufrieron emboscadas similares, con pasajeros falsos que en realidad buscan robar. La situación genera un temor creciente entre los trabajadores, que sienten que cada viaje puede convertirse en una trampa.

Los taxistas tradicionales también se encuentran expuestos a ataques del mismo tipo: “clientes” que piden un viaje para después asaltarlos, amenazarlos con armas y dejarlos sin dinero ni pertenencias. En todos los casos, los choferes comparten una misma sensación: la de estar desprotegidos.