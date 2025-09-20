El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La nueva ley provincial que regula la utilización de los dispositivos en el ámbito escolar, reabre el debate sobre su impacto en la salud infantil. Aprendizaje, desarrollo cognitivo y sociabilización, complicados por el exceso
Tras meses de debate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley que regula el uso de teléfonos móviles en los niveles de escolarización de primera infancia y primaria. La normativa, que busca proteger de las distracciones y los riesgos asociados a la tecnología en el aula, tendrá 180 días para ser reglamentada y puesta en las escuelas. Según especialistas, su implementación no sólo favorecerá al aprendizaje y la concentración: también, al desarrollo cognitivo y social de chicos de 2 a 12 años.
La principal característica de esta iniciativa no es la prohibición del celular, sino su “regulación”. Esto es: los estudiantes no podrán utilizarlo de forma libre durante la jornada escolar, pero sí, en el momento en que los docentes los autoricen con fines pedagógicos, como una herramienta para investigar o desarrollar una actividad específica.
Celebrada por psicólogos y psicopedagogos, los especialistas argumentan que el uso excesivo y desregulado de pantallas en edades tempranas tiene un efecto negativo en el desarrollo. En este marco, la licenciada en psicología, Paz Angheben, indicó que “uno de los principales efectos es la interferencia en la constitución subjetiva y en el armado de funciones psíquicas básicas, como la simbolización, regulación pulsional y la tolerancia a la frustración”. Y añadió: “Más específicamente podemos encontrar que el uso excesivo puede obturar la capacidad de jugar, de fantasear y simbolizar ya que el celular ofrece gratificación inmediata, reduciendo la posibilidad de sostener la espera y la construcción de relatos internos”.
A tal efecto, como consecuencias graves nos encontramos con infancias desatentas, hiperactivas, con crisis de disociación de la realidad, depresión, poca motricidad y auto-aisladas del mundo social o “la realidad no virtual”.
Asimismo, en la misma línea, la licenciada en psicopedagogía, Daniela Velazco, señaló que las funciones ejecutivas - atención, memoria y planificación - se ven severamente afectadas. “Son cerebros en desarrollo y muchos chicos están experimentando retrasos en el lenguaje y dificultades en la lectoescritura porque no toleran los procesos de aprendizaje que requieren paciencia”, afirmó.
Además, indicó que la prohibición es un desafío si no se replica en los hogares, ya que los adultos usan constantemente los dispositivos. “Es como mostrarle a un chico una hamburguesa y decirle que no la puede comer”.
LE PUEDE INTERESAR
Mala praxis: la prevención de errores médicos es ley
LE PUEDE INTERESAR
Comer sano cuesta muchísimo más
“Son cerebros en desarrollo y muchos chicos están experimentando retrasos en el lenguaje y dificultades en la lectoescritura porque no toleran los procesos de aprendizaje que requieren paciencia”
Daniela Velazco Licenciada en Psicopedagogía
Por su parte, para Andrés Di Prinzio, presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito XI, la medida es “muy atinada”. Según él, el uso desregulado de dispositivos genera hiperconexión y produce síntomas de ansiedad en los niños. “Se va perdiendo la tolerancia a la separación, a la distancia”, sostuvo.
En tanto, otra de las partes que celebra la medida son las familias, quienes la encuentran como “muy importante y necesaria”.
“Me parece espectacular. Volvamos a los libros, que es mucho más sano”, opinó Roberto, abuelo de un alumno de 6. “Hoy en día no podes esquivarlo, yo tengo una de 7, 10 y 13. La más grande tiene celular, los demás no y se los doy yo en ciertos momentos del día para que vean bailes o canciones”, sumó Samantha, mamá de 3.
“Como docentes nos encargamos de que no saquen el celular en el aula. Para evitarlo, usamos diversas estrategias, pero siempre previo se habla con las familias. Ponemos una cajita en la hora de clase”
Florencia Maestra platense de grado
“Como docentes nos encargamos que no saquen el celular en el aula. Para evitarlo usamos diversas estrategias, pero siempre previo se habla con las familias. Ponemos una cajita en la hora de clase, para que lo pasen a buscar a la hora de salida, porque en sí no deja de ser una herramienta de comunicación con las familias” explicó Florencia, maestra platense.
La ley convierte a Buenos Aires en la cuarta jurisdicción en regular el uso de pantallas en las escuelas primarias. En 2006, ya se intentó algo similar pero “no funcionó”. Desde el sector prevén que el nuevo esquema no estará vigente, al menos, hasta entrado el ciclo 2026.
Celular sólo para uso educativo propone la ley provincial / EL DIA
Daniela Velazco Licenciada en Psicopedagogía
Florencia Maestra platense de grado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí