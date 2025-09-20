Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Mañana con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo

La movida de Putin: Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”

Qué busca con el retorno del festival de Intervisión, que fue creado hace años para competir con Eurovisión y sus valores occidentales, tildados de “decadentes”

La movida de Putin: Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”
20 de Septiembre de 2025 | 18:10

Escuchar esta nota

Rusia relanzó el festival de Intervisión, un concurso musical que promueve los “valores tradicionales” y las tecnologías ultramodernas creado en la época para competir con Eurovisión y sus valores occidentales, tildados de “decadentes”.

El concurso, que nació en la época soviética y fue reinstaurado en febrero por orden del presidente ruso Vladimir Putin, comenzó en el Live Arena cerca de Moscú con la canción “Al alba”, interpretada por los rusos Dima Bilan, ganador de Eurovisión en 2008, y Polina Gagarina, segunda clasificada de Eurovisión en 2015.

“Estamos en los albores de una nueva era”, se entusiasmaron los comentaristas de la cadena pública rusa Piervy Kanal, principal organizadora.

Cada uno de los países participantes fue presentado por una silueta gigante en traje tradicional bailando, creada con tecnologías de realidad aumentada.

En un mensaje de video dirigido a los participantes en Intervisión, Putin elogió la “idea principal” del concurso, que, según él, consiste en “respetar los valores tradicionales y las diferentes culturas”.

En el concurso iban a participar 23 países, pero Vassy (Vasiliki Karagiorgos), cantante australiana de música electrónica y pop que debía representar a Estados Unidos, tuvo que retirarse en el último momento, según los organizadores. En un comunicado, mencionaron “presiones políticas sin precedentes del gobierno australiano”.

LE PUEDE INTERESAR

Los 48 rehenes: las fotos y la provocación de Hamás a Israel

LE PUEDE INTERESAR

Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española

La cubana Zulema Iglesias Salazar subió al escenario con un vestido fucsia eléctrico e interpretó el tema “Guaguancó” y le siguió la catarí Dana Al Meer, voz de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

El ruso Shaman, figura emblemática de los conciertos patrióticos organizados por el gobierno, presentará una canción lírica titulada “Derecho al corazón”

Cada artista cantará en su lengua materna y el ganador será designado por un jurado internacional.

Ningún país de la Unión Europea envió participantes a Intervisión, presentado por las autoridades rusas como una alternativa a los valores “decadentes” de Eurovisión, en un momento en que Rusia es objeto de duras sanciones por su ofensiva en Ucrania iniciada en 2022.

El número de espectadores del programa, que se retransmitirá en directo o en diferido en cada país participante, según su huso horario, podría alcanzar los 1.000 millones, afirmó Konstantin Ernst, director general de la cadena Piervy Kanal.

Los países participantes - entre los que se encuentran socios de los BRICS muy poblados como Brasil, India, China o Sudáfrica - representan en total más de 4.000 millones de habitantes, según los organizadores.

La audiencia de la 69ª edición de Eurovisión - que se celebró en mayo en Basilea, en Suiza, y ganó el austriaco Johannes Pitsch - alcanzó los 166 millones, una cifra presentada como récord por la Unión Europea de Radiodifusión.

Intervisión, organizado por primera vez en 1965, fue concebido originalmente como un festival para la Unión Soviética y sus Estados satélites.

Tras suspenderse en 1968 y reanudarse en 1977, dejó de existir a principios de los años 1990, poco después de la caída de la URSS.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

Esperanza, alivio y preocupación

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

Esperanza, alivio y preocupación

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Últimas noticias de El Mundo

Los 48 rehenes: las fotos y la provocación de Hamás a Israel

Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española

Máxima tensión por tres cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

La amenaza de Trump a las cadenas que lo critican
Policiales
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
Deportes
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Información General
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla