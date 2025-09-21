Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |BAUTISTA MERLINI Y LA EXPLICACIÓN DE UNA NUEVA CAÍDA ALBIAZUL

“Derrota por detalles”

El volante, que jugó un buen partido y tiene chances de seguir en el equipo, culpó a la falta de regularidad por una campaña que lo tiene expectante en dos tablas

“Derrota por detalles”
21 de Septiembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

Una derrota como la que el Lobo sufrió ante Deportivo Riestra opaca cualquier valoración que se intente hacer del rendimiento del equipo. Si bien en el final del primer tiempo tuvo algo más de funcionamiento, el cambio táctico de Alejandro Orfila parece haber tenido fecha de vencimiento el viernes en Villa Soldati. Una de las pocas cosas que se pueden rescatar del equipo es la presencia de Bautista Merlini, quien tomó la bandera del juego ofensivo aunque con pocos acompañantes.

El oriundo de Vicente López (formado desde las infantiles en Platense) analizó lo que dejó la derrota ante Riestra y coincidió con Orfila en que el partido se perdió “por detalles” que se habían charlado en la previa del juego frente al Malevo.

Justamente, la definición que tanto enojo provocó en el técnico albiazul fue de la manera esperada, ya que el conjunto local suele aprovechar las pelotas divididas y se siente cómodo en partidos trabados y deslucidos. Gimnasia contribuyó a que lo fuera, pero no pudo sacar la pelota del área y pagó demasiado caro ese error. “Fue un centro, un rebote y un gol. Sabíamos que era la forma que Riestra tenía para lastimarnos, lo que da bronca es que lo hablamos antes y pasó después”, expicó Merlini, coincidiendo en el análisis de su entrenador.

En los mejores momentos triperos, aparecieron los pies y la cabeza de Merlini para generar el poco fútbol que tiene este equipo. En el primer tiempo, el volante se llevó una pelota cerca del área y recibió una dura infracción de Cristian Paz.

El árbitro Merlos mostró amarilla y no hubo revisión del VAR, reclamada por todo Gimnasia. “Me quedó la marca del golpe”, dijo Merlini, quien además se refirió a la la jugada del gol, en la cual Giampaoli pidió una infracción de Herrera. “En esa jugada sentimos que había sido falta . Después, viendo el video, podrían haber cobrado esa infracción, pero nom quiero hablar mucho de los arbitrajes”, expresó Merlini.

Acerca del funcionamiento colectivo, el volante tripero explicó que “es una cancha complicada. Creo que hicimos un buen partido, sobre todo al final del primer tiempo, pero después es muy difícil analizar una derrota, más en el momento en que venimos”.

Justamente, la caída ante Riestra sucede en el peor momento del ciclo Orfila, con cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas y un saldo negativo más allá de la pelea por ingresar a los playoff del campeonato. Y una de las preocupaciones es que a este Gimnasia le ganan con poco y la coincidencia de haber perdido los tres puntos por detalles lo ratifica. Según Merlini, “la derrota se explica en detalles. Nosotros tuvimos varias aproximaciones y no pudimos concretar y en un rebote nos clavaron”, aseveró.

Tres ganados, uno empatado y cinco derrotas es el saldo de la campaña tripera en el campeonato. Y si bien el objetivo grupal es ingresar a la fase definitoria del Torneo Clausura, la realidad es que depende de encontrar una regularidad que no tiene y no puede descuidar el tema descenso, ya que las flojas campañas de Aldosivi y San Martín de San Juan le están evitando el sufrimiento de 2023, aún cuando lo que queda del fixture es un tramo muy complejo.

Bautista Merlini sigue con la cabeza puesta en el objetivo de máxima, la clasificación, pero mantiene los pies sobre la tierra y acepta que no pueden relajarse en la lucha por mantener la categoría. “Lo ideal sería meternos entre los ocho primeros pero también tenemos que pensar en la tabla anual, ser prudentes e intentar en estas siete fechas que quedan apuntar a los más alto pero sin descuidarnos abajo”, manifestó el futbolista con pasado en el Calamar, San Lorenzo, Defensa y Justicia y el fútbol paraguayo, con contrato en el Tripero hasta fin de año.

 

“Es muy difícil analizar una derrota, más en el momento en que venimos” dijo Bautista Merlini

 

Justamente la falta de regularidad del equipo explica la campaña aunque su origen es difícil de explicar internamente. “Es complicado. El fútbol argentino es así, es difícil, todos los partidos son complicados. Nosotros tenemos que buscar la forma que nos lleve a ser más regulares porque hubo partidos que no merecimos ganar y ganamos y con Riestra no merecimos perder y perdimos. Encontrando la forma se puede llegar a ser un poco más regulares”, dijo Merlini, que -con su actuación a pesar de la derrota- bien puede ilusionarse con la titularidad frente a Rosario Central el próximo sábado en el Juan Carmelo Zerillo.

El plantel volverá a los entrenamientos mañana en Estancia Chica y las variantes tácticas que dispuso Alejandro Orfila en los últimos dos partidos abren un gran signo de interrogación a la hora de pensar un equipo para recibir al Canalla, aunque Nicolás Garayalde estará en condiciones de volver y el propio Merlini podría conservar el lugar, a su lado o unos metros más adelante.

