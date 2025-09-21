“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
Este domingo comprá EL DIA y ganate una cena o entradas para ir al cine
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Al mal tiempo, música, cine, teatro y más: la agenda de espectáculos más completa de La Plata
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Atlético Tucumán sorprendió a un desconocido River y le ganó 2 a 0 en el José Fierro
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Alexis Castro: “Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Encañonaron a un comerciante y a sus clientas en un local de 7 y 525. Este nuevo caso confirma un espiral de violencia que golpea a ese sector de la Ciudad, donde cada día los delincuentes ganan más terreno
Tolosa atraviesa días de miedo e incertidumbre. En apenas una semana, la zona fue escenario de un tiroteo que terminó con un delincuente abatido en una farmacia, un violento asalto en una dietética, el brutal ataque a un chofer de DiDi moto y, recientemente, un dramático robo armado en un local de celulares. Vecinos y comerciantes sienten que viven “en tierra de nadie” y que en cualquier momento les puede tocar.
Sobre este último hecho, todo ocurrió ayer por la mañana, cerca de las 10, en 7 y 525. Allí funciona un local de venta de celulares e insumos de electrónica cuyo propietario, José, todavía habla con la voz entrecortada al recordar la secuencia. Según relató a EL DIA, los ladrones irrumpieron cuando la empleada atendía a dos clientas. En segundos, sacaron un arma, la encañonaron y la obligaron a entregar dinero, pertenencias y hasta las alianzas de casamiento. Luego cerraron la puerta del local y encerraron en el baño a la trabajadora y a las dos mujeres que se encontraban en el lugar.
“Yo vivo arriba y escuché los ruidos. Bajé corriendo y me encontré con que estaban adentro, desesperados porque la puerta se había trabado y no podían salir. Me gritaron que si no abría me mataban. Uno me apuntó con el arma a través de los vidrios rotos y me dijo que me iba a meter un tiro en el pecho. Yo solo pensaba en mi empleada y en las clientas que estaban aterradas en el baño”, relató José, todavía shockeado por el terrible momento vivido.
Los delincuentes, al no lograr abrir la cerradura, destrozaron la puerta a golpes hasta que finalmente lograron escapar con bolsos repletos de mercadería robada. “Cuando los vi salir, me corrí porque pensé que me iban a disparar. Después corrí al baño y encontré a las chicas llorando, temblando. Podría haber sido una masacre”, dijo el comerciante al describir la escena dantesca que de milagro no terminó en tragedia.
José contó que al realizar la denuncia en la comisaría reconoció en los registros de otro robo -ocurrido poco antes en un kiosco de 520 y 3 bis- al mismo hombre que le había puesto la pistola en el pecho. “Venían de hacer una seguidilla. Y en mi caso ya es el sexto robo en lo que va del año. Estoy enloquecido. La inseguridad nos está destruyendo”, expresó.
El golpe contra el local de celulares se suma a una serie de episodios recientes que mantienen en vilo a Tolosa. El martes pasado, un delincuente armado asaltó una farmacia de 7 y 529, robó dinero y medicamentos y se dio a la fuga. Al ser interceptado por la policía, abrió fuego y se produjo un tiroteo a plena luz del día que terminó con el asaltante herido de muerte. La escena, presenciada por vecinos que corrían para no quedar en medio de la balacera, dejó un clima de pánico generalizado.
LE PUEDE INTERESAR
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
LE PUEDE INTERESAR
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
Apenas unas horas después, otra situación violenta golpeó al barrio: motochorros irrumpieron en una dietética de 116 entre 530 y 531 y, a punta de pistola, redujeron a una joven y a su padre. “¡Al piso!”, les gritaron antes de llevarse mochilas, billeteras, celulares y la recaudación del día. Nadie resultó herido, pero el miedo se multiplicó.
La seguidilla no terminó allí. El miércoles un chofer de DiDi moto fue víctima de una brutal golpiza en 525 y 120. Había aceptado un viaje cuando dos falsos pasajeros lo emboscaron y terminó herido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí