“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa

Esta vez le tocó a un local de 7 y 525, su sexto robo en el año / EL DIA

Tolosa atraviesa días de miedo e incertidumbre. En apenas una semana, la zona fue escenario de un tiroteo que terminó con un delincuente abatido en una farmacia, un violento asalto en una dietética, el brutal ataque a un chofer de DiDi moto y, recientemente, un dramático robo armado en un local de celulares. Vecinos y comerciantes sienten que viven “en tierra de nadie” y que en cualquier momento les puede tocar.

Sobre este último hecho, todo ocurrió ayer por la mañana, cerca de las 10, en 7 y 525. Allí funciona un local de venta de celulares e insumos de electrónica cuyo propietario, José, todavía habla con la voz entrecortada al recordar la secuencia. Según relató a EL DIA, los ladrones irrumpieron cuando la empleada atendía a dos clientas. En segundos, sacaron un arma, la encañonaron y la obligaron a entregar dinero, pertenencias y hasta las alianzas de casamiento. Luego cerraron la puerta del local y encerraron en el baño a la trabajadora y a las dos mujeres que se encontraban en el lugar.

“Yo vivo arriba y escuché los ruidos. Bajé corriendo y me encontré con que estaban adentro, desesperados porque la puerta se había trabado y no podían salir. Me gritaron que si no abría me mataban. Uno me apuntó con el arma a través de los vidrios rotos y me dijo que me iba a meter un tiro en el pecho. Yo solo pensaba en mi empleada y en las clientas que estaban aterradas en el baño”, relató José, todavía shockeado por el terrible momento vivido.

Los delincuentes, al no lograr abrir la cerradura, destrozaron la puerta a golpes hasta que finalmente lograron escapar con bolsos repletos de mercadería robada. “Cuando los vi salir, me corrí porque pensé que me iban a disparar. Después corrí al baño y encontré a las chicas llorando, temblando. Podría haber sido una masacre”, dijo el comerciante al describir la escena dantesca que de milagro no terminó en tragedia.

José contó que al realizar la denuncia en la comisaría reconoció en los registros de otro robo -ocurrido poco antes en un kiosco de 520 y 3 bis- al mismo hombre que le había puesto la pistola en el pecho. “Venían de hacer una seguidilla. Y en mi caso ya es el sexto robo en lo que va del año. Estoy enloquecido. La inseguridad nos está destruyendo”, expresó.

Una semana de terror

El golpe contra el local de celulares se suma a una serie de episodios recientes que mantienen en vilo a Tolosa. El martes pasado, un delincuente armado asaltó una farmacia de 7 y 529, robó dinero y medicamentos y se dio a la fuga. Al ser interceptado por la policía, abrió fuego y se produjo un tiroteo a plena luz del día que terminó con el asaltante herido de muerte. La escena, presenciada por vecinos que corrían para no quedar en medio de la balacera, dejó un clima de pánico generalizado.

Apenas unas horas después, otra situación violenta golpeó al barrio: motochorros irrumpieron en una dietética de 116 entre 530 y 531 y, a punta de pistola, redujeron a una joven y a su padre. “¡Al piso!”, les gritaron antes de llevarse mochilas, billeteras, celulares y la recaudación del día. Nadie resultó herido, pero el miedo se multiplicó.

La seguidilla no terminó allí. El miércoles un chofer de DiDi moto fue víctima de una brutal golpiza en 525 y 120. Había aceptado un viaje cuando dos falsos pasajeros lo emboscaron y terminó herido.