Económicas: incendio e incertidumbre por las clases

En el ocaso de la noche del lunes y las primeras horas del martes, un tablero eléctrico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional (calle 6 entre 47 y 48) se prendió fuego y generó un interrogante que continúa sin respuesta exacta: ¿hecho intencional, desperfecto o situación fortuita?

Desde las primeras horas de ayer, se suspendieron las actividades académicas por la afectación a la provisión en todas las áreas de la facultad. “Hoy temprano nos avisaron que no concurramos a trabajar porque se interrumpió el suministro de energía en todo el edificio”, contó un trabajador de la institución.

Horas después y a través de los múltiples videos que se difundieron a lo largo del martes, autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas afirmaron que se trató de un episodio provocado por desconocidos, aunque todavía no determinaron responsables.

Al cierre de esta edición, desde el decanato se informó que los trabajos continuaban en las inmediaciones y que no se sabía si las clases serían dictadas con normalidad durante la jornada de hoy.