Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Luego de una jornada marcada por la inestabilidad, la ciudad de La Plata amaneció este domingo con un notorio descenso de temperatura y un marcado alivio tras las precipitaciones registradas durante la madrugada.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presenta con cielo nublado a parcialmente nublado, con la posibilidad de chaparrones y tormentas de variada intensidad durante las primeras horas del día.
En cuanto a la temperatura, el organismo prevé mínimas de 17°C y máximas que no superarán los 24°C, un cambio significativo respecto de los días previos, que venían siendo calurosos y húmedos.
Durante la tarde se espera que mejore, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. El viento soplará moderado a fuerte desde el sector sur, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco y seco a la región.
Este escenario deja atrás las jornadas sofocantes de la semana y anticipa un comienzo de semana con condiciones más estables y agradables.
