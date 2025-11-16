Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata

Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
16 de Noviembre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

Luego de una jornada marcada por la inestabilidad, la ciudad de La Plata amaneció este domingo con un notorio descenso de temperatura y un marcado alivio tras las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presenta con cielo nublado a parcialmente nublado, con la posibilidad de chaparrones y tormentas de variada intensidad durante las primeras horas del día.

En cuanto a la temperatura, el organismo prevé mínimas de 17°C y máximas que no superarán los 24°C, un cambio significativo respecto de los días previos, que venían siendo calurosos y húmedos.

Durante la tarde se espera que mejore, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. El viento soplará moderado a fuerte desde el sector sur, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco y seco a la región.

Este escenario deja atrás las jornadas sofocantes de la semana y anticipa un comienzo de semana con condiciones más estables y agradables.

