Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN

La fuerte interna en el canal TN (Todo Noticias) sigue sumando capítulos. Los protagonistas son Paula Bernini y Mario Massaccesi, actuales conductores del programa Tempraneros quienes, seg-un se rumorea por los pasillos, no se llevarían tan bien como aparentan cuando se enciende la luz roja y están al aire.

El que se metió ahora en la disputa es Sergio Lapegüe, quien estuvo al frente del programa durante 34 años junto a Roxy Vázquez. En diálogo con Intrusos, el periodista y conductor fue tajante al opinar sobre la interna y, además, cuestionó algunos aspectos del ciclo. “No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona, comprenderla y saber que tiene intereses o formas distintas de hacer las cosas”, dijo Lapegüe sobre la tensión entre los actuales conductores.

Más adelante se refirió a la diferencia con su experiencia junto a Vázquez: “Con Roxy nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba ella y en qué momento hablaba yo. Para eso te tenés que conocer”. Y aprovechó para lanzar una crítica contra el programa: “Yo había armado un programa a mi estilo. Ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Tendrían que haber armado un programa al estilo de Mario y de Paula”.

Asimismo Lape reconoció que no lo mira y se mostró dolido: “No me hace bien verlo, no tengo ganas. A uno le queda una herida después de irse de un lugar después de 34 años. Es un programa al cual yo le puse el nombre Tempraneros y se sigue llamando igual. Entonces, yo no me siento muy cómodo. Personalmente hubiese hecho otra cosa”. Finalmente, sobre la supuesta mala relación entre Massaccesi y Bernini, concluyó: “Los dos van manejando el tren y no pueden doblar uno para la derecha y el otro para la izquierda”.

Lapegüe, acusado de "robarse" a un periodista de TN

Uno de los grandes movimientos más comentados del 2025 en la TV argentina fue el que tuvo como protagonista al propio Sergio Lapegüe. Luego de casi 35 años en Todo Noticias, el conductor decidió cerrar su ciclo en la señal del Grupo Clarín para encarar un nuevo desafío en América TV. Pero no lo hizo solo: logró convencer a Leo Paradizo, reconocido periodista deportivo de TN y ESPN, para que lo acompañe en este nuevo proyecto.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Un usuario le consultó si Paradizo dejaría TN, a lo que el conductor de LAM respondió de manera contundente: "Sí, se va con Lapegüe a América".

La salida de Lapegüe de TN sorprendió a muchos dentro del medio, ya que el conductor era una de las caras más emblemáticas de la señal de noticias. Su estilo relajado y su particular forma de abordar la actualidad lo convirtieron en un referente de las mañanas informativas, primero en TN de Noche y luego en Tempraneros. Sin embargo, el periodista decidió dar un giro en su carrera y apostar por un formato más distendido, que combina noticias con entretenimiento y hasta gastronomía.