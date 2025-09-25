Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Espectáculos

Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN

Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
25 de Septiembre de 2025 | 10:55

Escuchar esta nota

La fuerte interna en el canal  TN (Todo Noticias) sigue sumando capítulos. Los protagonistas son Paula Bernini y Mario Massaccesi, actuales conductores del programa Tempraneros quienes, seg-un se rumorea por los pasillos, no se llevarían tan bien como aparentan cuando se enciende la luz roja y están al aire.

El que se metió ahora en la disputa es Sergio Lapegüe, quien estuvo al frente del programa durante 34 años junto a Roxy Vázquez. En diálogo con Intrusos, el periodista y conductor fue tajante al opinar sobre la interna y, además, cuestionó algunos aspectos del ciclo. “No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona, comprenderla y saber que tiene intereses o formas distintas de hacer las cosas”, dijo Lapegüe sobre la tensión entre los actuales conductores.

LEA TAMBIÉN

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Más adelante se refirió a la diferencia con su experiencia junto a Vázquez: “Con Roxy nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba ella y en qué momento hablaba yo. Para eso te tenés que conocer”. Y aprovechó para lanzar una crítica contra el programa: “Yo había armado un programa a mi estilo. Ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Tendrían que haber armado un programa al estilo de Mario y de Paula”.

Asimismo Lape reconoció que no lo mira y se mostró dolido: “No me hace bien verlo, no tengo ganas. A uno le queda una herida después de irse de un lugar después de 34 años. Es un programa al cual yo le puse el nombre Tempraneros y se sigue llamando igual. Entonces, yo no me siento muy cómodo. Personalmente hubiese hecho otra cosa”. Finalmente, sobre la supuesta mala relación entre Massaccesi y Bernini, concluyó: “Los dos van manejando el tren y no pueden doblar uno para la derecha y el otro para la izquierda”.

Lapegüe, acusado de "robarse" a un periodista de TN

Uno de los grandes movimientos más comentados del 2025 en la TV argentina fue el que tuvo como protagonista al propio Sergio Lapegüe. Luego de casi 35 años en Todo Noticias, el conductor decidió cerrar su ciclo en la señal del Grupo Clarín para encarar un nuevo desafío en América TV. Pero no lo hizo solo: logró convencer a Leo Paradizo, reconocido periodista deportivo de TN y ESPN, para que lo acompañe en este nuevo proyecto.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Un usuario le consultó si Paradizo dejaría TN, a lo que el conductor de LAM respondió de manera contundente: "Sí, se va con Lapegüe a América".

La salida de Lapegüe de TN sorprendió a muchos dentro del medio, ya que el conductor era una de las caras más emblemáticas de la señal de noticias. Su estilo relajado y su particular forma de abordar la actualidad lo convirtieron en un referente de las mañanas informativas, primero en TN de Noche y luego en Tempraneros. Sin embargo, el periodista decidió dar un giro en su carrera y apostar por un formato más distendido, que combina noticias con entretenimiento y hasta gastronomía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
Últimas noticias de Espectáculos

Desgarrador mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"

Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna: “Ridícula, mosquita muerta y caradura"

Buena onda: un gesto de la China Suárez con Benjamín Vicuña bajó la tensión y retomarían el diálogo

Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
La Ciudad
¡Un mago en Berisso! Ganó $1.800 millones con el Quini 6
Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
Deportes
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Policiales
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Información General
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla