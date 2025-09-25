Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

La Ciudad |INFORME DE ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada

A nivel nacional, uno de cada 10 termina la secundaria en el tiempo esperado y con niveles satisfactorios de Lengua y Matemática, expresó un documento. La cifra es menor que la del 2022 y 40% menos que hace 6 años

25 de Septiembre de 2025 | 04:36
Edición impresa

En 2009, la pedagoga e investigadora argentina Flavia Terigi escribió “Los desafíos que planean las trayectorias educativas”, un libro que -en pocas palabras- investiga y exhibe el paso de los estudiantes por las escuelas. Una de las principales ideas relatadas fue la diferencia entre “trayectorias escolares teóricas” y “trayectorias educativas reales”: la primera manifiesta la progresión prevista por el sistema educativo y la segunda, la heterogeneidad de los caminos y procesos de los estudiantes argentinos.

El Observatorio Argentinos por la Educación difundió ahora un informe cuyo dato principal es: “Sólo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma”. Según se explicó: “A nivel nacional, sólo el 10 por ciento de estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática”.

El documento -“Índice de Resultados Escolares: ¿cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?”, elaborado por pedagogos consultados por el Observatorio, analizó la trayectoria escolar de la cohorte que entró a la Primaria en 2013 utilizando los datos del Relevamiento Anual y las pruebas Aprender 2024 de secundaria. Se concluyó, entonces, un deterioro en comparación con estudios previos: en 2022, 13 de cada 100 llegaron en tiempo y forma al final de la secundaria.

Ivana Templado, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, advirtió: “Apenas el 10% de los jóvenes llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con los saberes. Casi un 40% menos que hace 6 años atrás”.

En sintonía, Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, hablo de “tragedia educativa” y dijo: “Si no revertimos esta tendencia, la Argentina hipotecará su futuro. Hay una luz de esperanza con el nuevo programa de alfabetización que comienza a implementarse. Pero necesitamos que toda la sociedad se involucre activamente en esta causa”.

DESGANO, ECONOMÍA O TRANSVERSAL

En la Ciudad, la opinión de los docentes sobre el informe y resultado osciló entre la incidencia económica y la necesidad de resignificar el sistema educativo.

Hay una multiplicidad de factores. No nos podemos quedar sólo con lo económico, con cuestiones de motivación o desgano

Francisco Silvosa
Docente de Sociología y Comunicación, Cultura y Sociedad

 

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se retrucó al informe que: “Es una metodología que integra resultados de diferentes relevamientos, y toma los resultados de Aprender como desaprobado al nivel básico y no es así”.

Juan Pablo Dagnino, educador en escuelas secundarias de la Región, analizó en diálogo con EL DIA: “El principal factor debe ser económico. Ahora no repiten pero terminan yendo a trabajar y priorizan eso antes de terminar el colegio”.

Por otro lado, Francisco Silvosa, docente secundario de las materias Sociología y Comunicación, Cultura y Sociedad, reflexionó a este diario: “Hay una multiplicidad de factores. No nos podemos quedar solo con lo económico, con cuestiones de motivación o desgano. Es vital pensar el contexto social, el nuevo régimen académico y qué consecuencias va a traer la implementación con respecto a estas nuevas modalidades de recursadas y de no repitencias”. Además, agregó: “Entre docentes vemos mucho de la intolerancia, la frustración y la necesidad porque todo tenga que ser productivo. Es necesario entender que no todos aprenden al mismo tiempo y de la misma manera y que el aprendizaje es un proceso”.

Juan Pablo Martín, docente en secundarias locales, sostuvo: “El nuevo sistema de educación, que fomenta la no repitencia y el hecho de recursar materias, siento que desalentó bastante a los chicos”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

