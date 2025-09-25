El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, quienes estaban desaparecidas desde el pasado viernes, fueron hallados ayer enterrados en el fondo de una casa de la localidad de Villa Vatteone, al sur del conurbano bonaerense
El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, puso en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico.
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
En este sentido, la investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.
Agostina, hermana mayor de Lara Gutiérrez, la chica de 15 años que fue brutalmente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verri en una casa de Florencio Varela, utilizó activamente su cuenta de Instagram en los últimos días, y este miércoles, horas después de que se confirmara la identidad de los cuerpos hallados por la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense, realizó un posteo en el cual denunció un ataque a tiros contra su domicilio.
“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, comienza el mensaje de Agostina, publicado ayer por la tarde en Instagram Stories.
Luego, denunció: “Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty yo también la perdí a mi hermana”.
Horas después, y a modo de despedida, Agostina subió fotos y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor ya no podemos más”, lamentó la joven en su mensaje, al cual acompañó con un video de ambas en lo que parecería haber sido un brindis. Y en esa línea, agregó: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.
En un segundo video, Agostina compartió imágenes de Lara mientras dormía en lo de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, dice el mensaje que acompaña la grabación.
La diócesis de San Justo expresó su acompañamiento a las familias de Brenda del Castillo, Morena Venadi y Lara Gutiérrez tras el asesinato de las jóvenes. En el comunicado difundido este miércoles, afirmaron que este crimen refleja la violencia que golpea a barrios del conurbano bonaerense.
El texto, que lleva la firma del monseñor Eduardo Horacio García, obispo de San Justo, subraya que quienes integran la Iglesia local ven cómo las mafias vinculadas al narcotráfico, tanto grandes como pequeñas, disputan el control de los barrios. “El sistema nacional del Estado en sus distintos niveles permite este círculo de violencia y destruye una y otra vez a quienes viven al fuego”, señala el documento.
Además, el mensaje apunta contra el Estado nacional, provincial y local, y reclama que “los responsables de la seguridad respondan de verdad y de forma urgente, y que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias”. “Queremos barrios donde nuestros hijos puedan vivir y ser felices, sin tener que pagar tributo a mafias ni a complicidades varias”, agregaron desde la diócesis.
La Iglesia de San Justo dijo confiar en la fe y en el “amor incondicional” para seguir adelante. El comunicado también menciona el acompañamiento a las familias heridas, “uniéndonos hasta que el dolor baje su intensidad y la esperanza se afiance”, y concluye con una invitación a rezar por las víctimas. El documento se publicó el 25 de septiembre de 2025.
