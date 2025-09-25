Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Policiales

Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"

Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, quienes estaban desaparecidas desde el pasado viernes, fueron hallados ayer enterrados en el fondo de una casa de la localidad de Villa Vatteone, al sur del conurbano bonaerense

Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"
25 de Septiembre de 2025 | 10:58

Escuchar esta nota

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del CastilloMorena Verri Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, puso en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

En este sentido, la investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.

Agostina, hermana mayor de Lara Gutiérrez, la chica de 15 años que fue brutalmente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verri en una casa de Florencio Varela, utilizó activamente su cuenta de Instagram en los últimos días, y este miércoles, horas después de que se confirmara la identidad de los cuerpos hallados por la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense, realizó un posteo en el cual denunció un ataque a tiros contra su domicilio.

Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, comienza el mensaje de Agostina, publicado ayer por la tarde en Instagram Stories.

Luego, denunció: “Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty yo también la perdí a mi hermana”.

Horas después, y a modo de despedida, Agostina subió fotos y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor ya no podemos más”, lamentó la joven en su mensaje, al cual acompañó con un video de ambas en lo que parecería haber sido un brindis. Y en esa línea, agregó: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.

En un segundo video, Agostina compartió imágenes de Lara mientras dormía en lo de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, dice el mensaje que acompaña la grabación.

El Obispado de San Justo sacó un comunicado tras el triple crimen

La diócesis de San Justo expresó su acompañamiento a las familias de Brenda del CastilloMorena Venadi y Lara Gutiérrez tras el asesinato de las jóvenes. En el comunicado difundido este miércoles, afirmaron que este crimen refleja la violencia que golpea a barrios del conurbano bonaerense.

El texto, que lleva la firma del monseñor Eduardo Horacio García, obispo de San Justo, subraya que quienes integran la Iglesia local ven cómo las mafias vinculadas al narcotráfico, tanto grandes como pequeñas, disputan el control de los barrios. “El sistema nacional del Estado en sus distintos niveles permite este círculo de violencia y destruye una y otra vez a quienes viven al fuego”, señala el documento.

Además, el mensaje apunta contra el Estado nacional, provincial y local, y reclama que “los responsables de la seguridad respondan de verdad y de forma urgente, y que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias”. “Queremos barrios donde nuestros hijos puedan vivir y ser felices, sin tener que pagar tributo a mafias ni a complicidades varias”, agregaron desde la diócesis.

La Iglesia de San Justo dijo confiar en la fe y en el “amor incondicional” para seguir adelante. El comunicado también menciona el acompañamiento a las familias heridas, “uniéndonos hasta que el dolor baje su intensidad y la esperanza se afiance”, y concluye con una invitación a rezar por las víctimas. El documento se publicó el 25 de septiembre de 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Últimas noticias de Policiales

"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata

Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
La Ciudad
Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Deportes
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Espectáculos
Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna: “Ridícula, mosquita muerta y caradura"
Buena onda: un gesto de la China Suárez con Benjamín Vicuña bajó la tensión y retomarían el diálogo
Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Información General
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla