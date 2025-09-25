Está condenado: Sarkozy y 50 millones de razones para estar tras las rejas

El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
En un veredicto que sacude el mundo político de Francia, el ex presidente Nicolás Sarkozy fue hallado culpable de asociación ilícita por un tribunal correccional de París, en el marco de la causa que analiza la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos provenientes de Libia.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, determinó que Sarkozy permitió que sus colaboradores actuaran para recabar recursos del régimen libio entre 2005 y 2007, configurando un delito por encima de las acusaciones de corrupción y encubrimiento, de las cuales fue absuelto en este juicio.
El ex mandatario, de 70 años, se presentó ante la corte acompañado por su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, a la espera de que se fije la pena correspondiente. La Fiscalía había reclamado una condena de siete años de prisión.
En el mismo juicio, también resultó condenado Claude Guéant, exdirector de campaña de Sarkozy, mientras que otros acusados, como Éric Woerth y Ahmed Salem Bugshan, fueron absueltos de los cargos atribuidos.
El caso Libia -uno de los más mediáticos de las últimas décadas en Francia- parte del hallazgo de un memorándum libio que sugería un pacto para desviar 50 millones de euros hacia la campaña de Sarkozy. A lo largo del proceso judicial, la defensa cuestionó la validez del documento y señaló que no existía evidencia concreta de entrega de fondos al expresidente.
Para muchos analistas, esta condena marca un antes y un después. No solo pone en jaque el legado político de Sarkozy, sino que envía una señal fuerte sobre el escrutinio al financiamiento electoral y la rendición de cuentas incluso para quienes han ocupado las más altas instancias del poder.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
