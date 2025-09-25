Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs

Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
A poco más de un mes de su despedida oficial del rugby, el 16 de agosto en San Luis, Agustín Creevy sigue sorprendiendo. Esta vez no con un tackle ni con un try, sino con una cámara en mano y un canal de YouTube propio. El histórico hooker de Los Pumas, referente indiscutido del deporte argentino, decidió abrir una nueva faceta: la de vlogger, contando su vida después de la ovalada con un poco de humor, buena onda e historias interesantes para conocer.
Con humor, espontaneidad y ese carisma que lo convirtió en líder dentro y fuera de la cancha, Creevy empezó a mostrar sus recorridas. El material ya incluye desde las horas previas a su último partido con el Marista hasta una caminata por La Plata junto a Peter Lanzani o un paseo por la República de los Niños en compañía del streamer Momo Benavidez. La consigna es clara: romper el hielo, acercarse a la gente y mostrar otra cara, la del Creevy distendido, el que comparte anécdotas, risas y viajes.
“Abrí este canal para compartir experiencias con ustedes. Después de tantos años juntos en el rugby, llegó el momento de abrir este nuevo espacio (y de ponerme a laburar). Bienvenidos a mi canal: les voy a mostrar un poco de mi vida fuera del rugby, amigos, anécdotas, viajes, cosas que me gustan… y algunas que no sé si debería mostrar”, explicó en la presentación de su proyecto digital, que lleva ya dos meses.
Su recorrido ya lo llevó a lugares tan diversos como Ámsterdam, donde alentó a Tomás Etcheverry en la Copa Davis, y también al “Disney argentino”, la República de los Niños, en donde jugó de local con su simpatía y su impronta. En cada entrega, Creevy se anima a abrir la intimidad, mezclando la nostalgia del retiro con el entusiasmo de una nueva etapa.
Lejos de la rutina de entrenamientos y partidos, el excapitán de Los Pumas ahora prueba con otro terreno: el de la cercanía digital. Y si en el rugby demostró que liderazgo y humor podían convivir en la alta competencia, en sus vlogs deja en claro que lo suyo no es bajarle la intensidad a la vida, sino cambiar la forma de jugarla.
