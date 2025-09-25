Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Deportes |El platense y sus travesías, por You Tube

Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

25 de Septiembre de 2025 | 10:44

Escuchar esta nota

A poco más de un mes de su despedida oficial del rugby, el 16 de agosto en San Luis, Agustín Creevy sigue sorprendiendo. Esta vez no con un tackle ni con un try, sino con una cámara en mano y un canal de YouTube propio. El histórico hooker de Los Pumas, referente indiscutido del deporte argentino, decidió abrir una nueva faceta: la de vlogger, contando su vida después de la ovalada con un poco de humor, buena onda e historias interesantes para conocer.

Con humor, espontaneidad y ese carisma que lo convirtió en líder dentro y fuera de la cancha, Creevy empezó a mostrar sus recorridas. El material ya incluye desde las horas previas a su último partido con el Marista hasta una caminata por La Plata junto a Peter Lanzani o un paseo por la República de los Niños en compañía del streamer Momo Benavidez. La consigna es clara: romper el hielo, acercarse a la gente y mostrar otra cara, la del Creevy distendido, el que comparte anécdotas, risas y viajes.

Abrí este canal para compartir experiencias con ustedes. Después de tantos años juntos en el rugby, llegó el momento de abrir este nuevo espacio (y de ponerme a laburar). Bienvenidos a mi canal: les voy a mostrar un poco de mi vida fuera del rugby, amigos, anécdotas, viajes, cosas que me gustan… y algunas que no sé si debería mostrar”, explicó en la presentación de su proyecto digital, que lleva ya dos meses.

Su recorrido ya lo llevó a lugares tan diversos como Ámsterdam, donde alentó a Tomás Etcheverry en la Copa Davis, y también al “Disney argentino”, la República de los Niños, en donde jugó de local con su simpatía y su impronta. En cada entrega, Creevy se anima a abrir la intimidad, mezclando la nostalgia del retiro con el entusiasmo de una nueva etapa.

Lejos de la rutina de entrenamientos y partidos, el excapitán de Los Pumas ahora prueba con otro terreno: el de la cercanía digital. Y si en el rugby demostró que liderazgo y humor podían convivir en la alta competencia, en sus vlogs deja en claro que lo suyo no es bajarle la intensidad a la vida, sino cambiar la forma de jugarla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Agustín Creevy no cree en la superioridad de “los valores del rugby”

Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Últimas noticias de Deportes

Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
La Ciudad
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h
Choferes de apps convocan a un apagón en La Plata por mejores condiciones laborales
Policiales
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Política y Economía
Sesiona el Concejo de La Plata con tres temas en agenda: agua, seguridad y clubes
ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono
ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"
Espectáculos
Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Sangrienta marcha hacia ningún lugar
El regreso de Paul Thomas Anderson, ciencia ficción, “Hamilton” y más BTS

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla