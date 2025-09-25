Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"

25 de Septiembre de 2025 | 10:49

Mientras en la Secundaria Técnica 8 de La Plata crece la angustia y la incertidumbre por el futuro laboral de medio centenar de docentes, en otras escuelas de la Provincia emergen reclamos en una línea similar, es decir, por regímenes que nacieron en épocas en donde la educación dejó de depender de Nación y pasó a la órbita de las provincias.

En el caso de muchas escuelas bonaerenses, acuerdos entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Universidad Tecnológica Nacional a mediados de los 90, tras la reforma educativa, permitieron que a pesar del desfinanciamiento muchos establecimientos continúen funcionando sin dejar de atender la calidad de la enseñanza a partir de la asignación de cargos por la vía de los concursos.

Las alarmas en estas escuelas se encendieron en 2018 cuando el gobierno provincial derogó el acuerdo con la UTN. Esto provocó que la designación de cargos quedara bajo la órbita de las secretarías de asuntos docentes o SAD, un organismo que en líneas generales promueve designaciones de cargos conforme con un orden de mérito basado en una escala de puntaje docente y no por la modalidad de concurso.

A raíz de esta situación, en la Técnica 8 situada en Tolosa los profesores rechazaron la derogación del convenio en tanto no se tomó en cuenta a la antigüedad en los cargos como tampoco se contempló las asignaciones que se realizaron por concurso. A esto se suma el hecho de que a pesar de tener décadas de trayectoria en la institución, los educadores nunca fueron titularizados y flotaron en un devenir de permanente provisionalidad.

El problema que remarcan desde hace siete años a causa de la derogación de los convenios es que con el sistema de las SAD, a partir de distintas acciones estatutarias que se ponen en marcha en esta época del año, como el Acrecentamiento y el Movimiento Anual Docente o MAD, los cargos son lanzados a actos públicos, con lo cual los conveniados quedan expuestos a perder sus trabajos.

Esta decisión de la DGCyE es considerada intempestiva e injusta por los profesores dada la amplia trayectoria en esas escuelas, el rol pedagógico desempeñado en pos del crecimiento de estas instituciones y por el limbo que implicó el ejercicio de la docencia durante tantos años bajo la figura de la provisionalidad sin que el Estado se preocupara por la cuestión de la titularización.

El drama en el Hogar Escuela de Esteban Echeverría

Una situación de este calibre, aunque con algunas diferencias, atraviesan en la Secundaria 19 “Escuela Hogar Evita” de Esteban Echeverría. “Más de 170 docentes estamos por perder nuestros cargos por tecnicismos de la DGCyE”, apuntaron. “Atravesamos por un momento parecido al de los docentes de la Técnica 8 de La Plata”, consignaron.

Al respecto, explicaron que “los Hogares Escuela en el país eran más de 20 y a mediados de los ’90, con la reforma, pasaron a depender de las provincias. En Buenos Aires como no existía la figura de Escuela Hogar, entonces entramos en un proceso normalizador, en donde no se podía titularizar. Quedamos frizados y congelados. Por ende, estuvimos trabajando bajo esa categoría todo ese tiempo”, explicaron.

“Nunca pudimos acceder a la titularización durante el proceso de normalización. En 2023 nos encuadran en la normativa de escuelas albergue, que se acerca a lo que es una agropecuaria, pero no es lo mismo, es como meter un cuadrado en un círculo porque no contempla las características de Hogar, esto es, chicos que viven en una escuela las 24 horas, con talleres y múltiples complejidades escolares y pedagógicas”, objetaron.

“Este año entramos en acciones estatutarias de MAD, lo que implica que nos van a reemplazar por docentes que vienen de afuera. La particularidad es que los pibes viven 24 horas en la escuela y esto es porque están en una situación muy vulnerable, porque sus familias más allá de que los quieren no los pueden cuidar. Es por esto que el vínculo que los profesores y preceptores forjaron con los chicos es muy particular. Las familias de los pibes conocen esta dinámica y están muy mal por esta modificación”, señalaron.

“No pedimos privilegio o que no se nos pueda mover. Lo que pedimos es una titularización para que respeten el trabajo de los docentes que durante 15, 20 ó 25 años estuvimos en la escuela generando vínculos, sacando la institución adelante aún sin tener directivos durante muchísimo tiempo”, plantearon.

“Solicitamos que respeten esos años de antigüedad y trabajo de quienes estamos desde hace muchos años. Tienen que arreglar ese problema de base y una vez que esté solucionado que salga el MAD e ingrese gente nueva”, reclamaron.

