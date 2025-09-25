El triple crimen de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
El triple crimen de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono
El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Está condenado: Sarkozy y 50 millones de razones para estar tras las rejas
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores
ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó
Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026
La minoría termina la Secundaria en tiempo y forma: repitencia y nivel en picada
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mientras en la Secundaria Técnica 8 de La Plata crece la angustia y la incertidumbre por el futuro laboral de medio centenar de docentes, en otras escuelas de la Provincia emergen reclamos en una línea similar, es decir, por regímenes que nacieron en épocas en donde la educación dejó de depender de Nación y pasó a la órbita de las provincias.
En el caso de muchas escuelas bonaerenses, acuerdos entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Universidad Tecnológica Nacional a mediados de los 90, tras la reforma educativa, permitieron que a pesar del desfinanciamiento muchos establecimientos continúen funcionando sin dejar de atender la calidad de la enseñanza a partir de la asignación de cargos por la vía de los concursos.
Las alarmas en estas escuelas se encendieron en 2018 cuando el gobierno provincial derogó el acuerdo con la UTN. Esto provocó que la designación de cargos quedara bajo la órbita de las secretarías de asuntos docentes o SAD, un organismo que en líneas generales promueve designaciones de cargos conforme con un orden de mérito basado en una escala de puntaje docente y no por la modalidad de concurso.
LEA TAMBIÉN
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
A raíz de esta situación, en la Técnica 8 situada en Tolosa los profesores rechazaron la derogación del convenio en tanto no se tomó en cuenta a la antigüedad en los cargos como tampoco se contempló las asignaciones que se realizaron por concurso. A esto se suma el hecho de que a pesar de tener décadas de trayectoria en la institución, los educadores nunca fueron titularizados y flotaron en un devenir de permanente provisionalidad.
El problema que remarcan desde hace siete años a causa de la derogación de los convenios es que con el sistema de las SAD, a partir de distintas acciones estatutarias que se ponen en marcha en esta época del año, como el Acrecentamiento y el Movimiento Anual Docente o MAD, los cargos son lanzados a actos públicos, con lo cual los conveniados quedan expuestos a perder sus trabajos.
Esta decisión de la DGCyE es considerada intempestiva e injusta por los profesores dada la amplia trayectoria en esas escuelas, el rol pedagógico desempeñado en pos del crecimiento de estas instituciones y por el limbo que implicó el ejercicio de la docencia durante tantos años bajo la figura de la provisionalidad sin que el Estado se preocupara por la cuestión de la titularización.
Una situación de este calibre, aunque con algunas diferencias, atraviesan en la Secundaria 19 “Escuela Hogar Evita” de Esteban Echeverría. “Más de 170 docentes estamos por perder nuestros cargos por tecnicismos de la DGCyE”, apuntaron. “Atravesamos por un momento parecido al de los docentes de la Técnica 8 de La Plata”, consignaron.
Al respecto, explicaron que “los Hogares Escuela en el país eran más de 20 y a mediados de los ’90, con la reforma, pasaron a depender de las provincias. En Buenos Aires como no existía la figura de Escuela Hogar, entonces entramos en un proceso normalizador, en donde no se podía titularizar. Quedamos frizados y congelados. Por ende, estuvimos trabajando bajo esa categoría todo ese tiempo”, explicaron.
“Nunca pudimos acceder a la titularización durante el proceso de normalización. En 2023 nos encuadran en la normativa de escuelas albergue, que se acerca a lo que es una agropecuaria, pero no es lo mismo, es como meter un cuadrado en un círculo porque no contempla las características de Hogar, esto es, chicos que viven en una escuela las 24 horas, con talleres y múltiples complejidades escolares y pedagógicas”, objetaron.
“Este año entramos en acciones estatutarias de MAD, lo que implica que nos van a reemplazar por docentes que vienen de afuera. La particularidad es que los pibes viven 24 horas en la escuela y esto es porque están en una situación muy vulnerable, porque sus familias más allá de que los quieren no los pueden cuidar. Es por esto que el vínculo que los profesores y preceptores forjaron con los chicos es muy particular. Las familias de los pibes conocen esta dinámica y están muy mal por esta modificación”, señalaron.
“No pedimos privilegio o que no se nos pueda mover. Lo que pedimos es una titularización para que respeten el trabajo de los docentes que durante 15, 20 ó 25 años estuvimos en la escuela generando vínculos, sacando la institución adelante aún sin tener directivos durante muchísimo tiempo”, plantearon.
“Solicitamos que respeten esos años de antigüedad y trabajo de quienes estamos desde hace muchos años. Tienen que arreglar ese problema de base y una vez que esté solucionado que salga el MAD e ingrese gente nueva”, reclamaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí