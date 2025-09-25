Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Deportes |LA DIRIGENCIA DEL PINCHA PIDIÓ CONDUCTA

Las miradas puestas en la Seguridad en UNO

Las miradas puestas en la Seguridad en UNO

Se esperan más de 32 mil personas en el estadio UNO

25 de Septiembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

El partido entre Estudiantes y Flamengo será otra prueba para Conmebol, que no está pudiendo controlar a los hinchas en la mayoría de los estadios. Por eso, en el Pincha quieren que nada se salga de lo permitido.

¿Que está prohibido?

* Arrojar elementos al campo de juego, incluidos papelitos o rollos de papel.

* Obstruir carteles de señalización con banderas.

* Ingresar o utilizar banderas con asta.

* Usar pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.

* Realizar cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio o racista.

Según informó el Club “el incumplimiento de estas disposiciones puede generar duras sanciones para nuestra institución, que incluyen multas económicas, suspensión del Estadio, pérdida de puntos o descalificación de futuras competencias organizadas por la Conmebol”.

A su vez, los organismos de seguridad pueden aplicar penas adicionales según la gravedad de las infracciones. Se recuerda que el Estadio UNO cuenta con un sistema de vigilancia de última generación, preparado para registrar cualquier tipo de conducta inapropiada dentro del recinto.

En Brasil un hincha de Estudiantes fue retirado del Maracaná por realizar supuestos gestos racistas y tuvo que esperar unos días hasta que el juez que entendió en la causa le permitió regresar a la Argentina.

En tanto ayer la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro contará con la participación de 470 efectivos, 250 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, servicio médico con 5 ambulancias, y 31 socorristas en el escenario deportivo. La apertura de puertas del estadio será a las 18.30hs.

Como el encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos. En ese sentido APreViDe sugirió a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Se realizarán controles de entradas, carnet y DNI en los accesos. Además, se ejercerá el Derecho de Admisión, con el uso de teléfonos inteligentes.

Está previsto que entre las 19 horas y las 20 se realice un recibimiento al colectivo que trasladará al plantel albirrojo desde el Country hasta UNO. Por eso la convocatoria es en 1 y 53, donde se arrojará mucha pirotecnia, humo y bengalas.

El público de Flamengo (vendió unas 1500 entradas) se ubicará en el codo de 57 y 115. Ingresarán desde la bajada de Autopista, tomando avenida 122 hasta 52 y luego por Av. Centenario.

APreViDe solicitó evitar expresiones racistas y expresiones o actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

 

A las 19 horas los hinchas del Pincha se autoconvocaron en 1 y 53

 

En los principales accesos habrá controles policiales con colaboración de agentes de tránsito municipal en las zonas aledañas al estadio. Los cortes se llevarán a cabo en las siguientes intersecciones: 1 y 53; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; 1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.

El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo
