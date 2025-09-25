Gremios de la CGT y la CTA se unen contra el Gobierno

Sindicatos de la CGT y las CTA, nucleados en el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justo, concretarán hoy un “Encuentro por la Paz” en Plaza Flores de la ciudad de Buenos Aires, desde donde exigirán el cese del fuego en la Franja de Gaza, a la par que harán oír su rechazo al alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel. El acto prevé la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la lectura de un documento por parte del secretario general de la Confederación del Transporte, Juan Carlos Schmid.

Al anunciar la convocatoria, Schmid afirmó que hay que lograr un “alto en el fuego de manera inmediata” en Gaza, para luego cuestionar “el alineamiento de la Argentina con EE UU e Israel”, y advertir que el encuentro de hoy “es un llamado de atención para la política exterior del Gobierno”. Agregó que, “como hombres y mujeres del trabajo queremos asegurar la paz en nuestro país, en la región y en el mundo”.