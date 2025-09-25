“Empeoraste todo”, criticó Cristina en redes sociales

La expresidenta, Cristina Kirchner, reapareció en redes sociales con críticas al presidente, Javier Milei, por el inminente “swap” del Tesoro de Estados Unidos por $20 mil millones.

Fiel a su tono coloquial, la exmandataria arrancó el mensaje con el clásico “¡Che, Milei!” y lo interpeló: “¿Viste que al final era el dólar?”, para después afirmar que el “principal problema de la economía argentina son los dólares”.

La exvicepresidenta comparó la situación con la crisis de 2001: “Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”, advirtió, a la par que sentenció que “la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”.

Acusó a Milei porque, según dijo, “el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos: 9 de cada 10 están endeudados” y “no es deuda para cambiar el auto o un viaje, sino para comer, comprar remedios, pagar la luz, el gas, el alquiler”. Y cerró: “No solucionaste nada y empeoraste todo”.