“Empeoraste todo”, criticó Cristina en redes sociales

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La expresidenta, Cristina Kirchner, reapareció en redes sociales con críticas al presidente, Javier Milei, por el inminente “swap” del Tesoro de Estados Unidos por $20 mil millones.
Fiel a su tono coloquial, la exmandataria arrancó el mensaje con el clásico “¡Che, Milei!” y lo interpeló: “¿Viste que al final era el dólar?”, para después afirmar que el “principal problema de la economía argentina son los dólares”.
La exvicepresidenta comparó la situación con la crisis de 2001: “Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”, advirtió, a la par que sentenció que “la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”.
Acusó a Milei porque, según dijo, “el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos: 9 de cada 10 están endeudados” y “no es deuda para cambiar el auto o un viaje, sino para comer, comprar remedios, pagar la luz, el gas, el alquiler”. Y cerró: “No solucionaste nada y empeoraste todo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí