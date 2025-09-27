En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Organizada por miembros de la Asociación Argentina de Luthiers, el fin de semana platense se llena de música con el evento “Expo Luthería 2025”. La muestra, que tendrá lugar en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (51 y 19), será con entrada libre y gratuita de 14 a 20 y podrá disfrutarse hoy y mañana.
Destinado a músicos profesionales, estudiantes de música, melómanos, musicólogos, docentes y al público curioso con formación cultural, la muestra no sólo expondrá instrumentos de autor, con presencia de sus creadores - artesanos luthiers -, sino también que brindará la posibilidad de probarlos en una sala especialmente adaptada.
Asimismo, otro de los principales atractivos son las charlas y clínicas que brindarán luthiers especializados. Si bien están dirigidas fundamentalmente a músicos profesionales y estudiantes, también son accesibles para el público en general.
Sin embargo, el verdadero diferencial de esta exposición radica en la posibilidad de la consulta directa con el creador del instrumento. Este servicio personalizado permite que el interesado pueda encargar un instrumento único, “de acuerdo a sus gustos y necesidades”, resaltando el valor de la artesanía y la exclusividad frente a la producción en serie.
Expo Luthería es el primer evento organizado que busca atraer a un público joven hacia el concepto del “Instrumento de Autor” como sinónimo de alto nivel y con un “fuerte sesgo aspiracional”.
Además, el evento contará con conciertos de música en vivo y un stand institucional de información, completando una propuesta que promete ser un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción del arte de la luthería en la región.
