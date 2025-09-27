Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El caso del fentanilo adulterado que investiga casi un centenar de víctimas en Argentina sumó un capítulo explosivo. La justicia accedió a una serie de videos que muestran al empresario Ariel García Furfaro, socio de HLB Pharma, dando órdenes directas para eliminar pruebas clave y manipular registros internos.
En las imágenes, registradas dentro del laboratorio, Furfaro señala cajas con muestras del lote investigado y ordena: “Llevate esto”. Según los investigadores, esas cajas contenían ampollas de fentanilo que luego habrían sido destruidas mediante calor en autoclave, un procedimiento que, además de eliminar bacterias, habría servido para borrar evidencias comprometedoras.
Los videos también revelan instrucciones para falsificar documentación: se solicita al personal completar hojas de ruta incompletas del lote contaminado y firmarlas con fechas adulteradas por el director técnico del laboratorio. Asimismo, se habrían apagado cámaras de seguridad y eliminado servidores para borrar rastros de lo ocurrido.
Estas pruebas audiovisuales refuerzan las sospechas de encubrimiento y obstrucción de la investigación, delitos que se suman a las imputaciones que ya pesan sobre Furfaro. Actualmente, el empresario permanece detenido con prisión preventiva y un embargo millonario sobre sus bienes.
El hallazgo de estas grabaciones aumenta la presión sobre otros directivos de HLB Pharma, y podría derivar en nuevas imputaciones judiciales, ya que también se mencionan otros nombres de peso dentro de la empresa.
Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones de pacientes reclaman celeridad y transparencia en el proceso. Subrayan que este caso no solo expone irregularidades graves en la manipulación de sustancias controladas, sino también fallas del control sobre la industria farmacéutica, dejando en evidencia riesgos que podrían haberse evitado.
LE PUEDE INTERESAR
Robaban los números de bronce en casas: presos
LE PUEDE INTERESAR
Simularon ser clientes y la encerraron en el baño
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí