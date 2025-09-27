Actividades: festival de juegos, música y libros

CONTACTOS

Por correo: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Festival de juegos callejeros

Mañana, a las 14.30, en el Playón de la Estación Provincial, Barrio Meridiano V (17 y 71) se desarrollará el Festival de Juegos Callejeros, organizada por Instituciones y organizaciones socio-comunitarias que trabajan en torno a la práctica y difusión del juego como derecho.

Biblioteca que suena

En la Biblioteca Central “Ernesto Sábato” (47, 5 y 6) todos lunes a las 10, se realiza el Taller de música en la Sala Infantil, coordinado por Laura Sanguinetti. El espacio busca estimular el lenguaje musical de niños y niñas, integrando los recursos sonoros del espacio y los contenidos de la biblioteca. Destinado a niños de 3 a 8 años.

Presentación de libro

A 129 años de su edición alemana, se presenta el libro “En la costa patagónica, descripciones y vivencias de un aventurero alemán”, de Tobías Büchele. El 4 de octubre a las 19 en la casona del Club Atlético y de Fomento City Bell, Cantilo esquina Jorge Bell, City Bell con entrada libre y gratuita. La obra narra sus aventuras por la costa patagónica y Tierra del Fuego, en el siglo XIX buscando oro.