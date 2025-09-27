Actividades: festival de juegos, música y libros

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por correo: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Los baches en 38, de 150 a 155 ya complican el tránsito
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman el retiro de residuos en 138, 524 y 525
Festival de juegos callejeros
Mañana, a las 14.30, en el Playón de la Estación Provincial, Barrio Meridiano V (17 y 71) se desarrollará el Festival de Juegos Callejeros, organizada por Instituciones y organizaciones socio-comunitarias que trabajan en torno a la práctica y difusión del juego como derecho.
En la Biblioteca Central “Ernesto Sábato” (47, 5 y 6) todos lunes a las 10, se realiza el Taller de música en la Sala Infantil, coordinado por Laura Sanguinetti. El espacio busca estimular el lenguaje musical de niños y niñas, integrando los recursos sonoros del espacio y los contenidos de la biblioteca. Destinado a niños de 3 a 8 años.
A 129 años de su edición alemana, se presenta el libro “En la costa patagónica, descripciones y vivencias de un aventurero alemán”, de Tobías Büchele. El 4 de octubre a las 19 en la casona del Club Atlético y de Fomento City Bell, Cantilo esquina Jorge Bell, City Bell con entrada libre y gratuita. La obra narra sus aventuras por la costa patagónica y Tierra del Fuego, en el siglo XIX buscando oro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí