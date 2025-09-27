Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Bonos

Apetito por el “verde” en otra licitación de Economía

27 de Septiembre de 2025 | 02:12
En una jornada clave, la secretaría de Finanzas logró un rollover del 130% sobre los vencimientos del día. Así lo anunció Pablo Quirno, al presentar los resultados de la última licitación de septiembre.

Tal como detalló el funcionario, el mercado mostró un fuerte apetito por los bonos atados al dólar, en medio de la sorpresa que generó la nueva norma del Banco Central para restringir las operaciones y evitar un “rulo” entre el dólar oficial y los financieros.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy -por ayer- adjudicó $7,339 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,738 billones”, anunció Pablo Quirno en redes.

“Esto significa un rollover de 130,20% sobre los vencimientos del día de la fecha, equivalente a un financiamiento de $1,708 billones que será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA”, agregó.

La demanda de bonos dólar linked era esperable, señalan en el mercado, luego de que se colocaran U$S7.000 millones de exportaciones libres de retenciones.

 

