Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Bajó el dólar oficial y subieron los paralelos

Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas

Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
27 de Septiembre de 2025 | 02:11
Los ADRs de empresas argentinas anotaron pérdidas de hasta 7,2% en Wall Street, mientras que los bonos en dólares bajaron y el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos. Fue en respuesta a la decisión del Banco Central (BCRA) de reinstaurar una parte del cepo cambiario para los ahorristas.

Al mismo tiempo, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) registraron ayer una suba de U$S1.889 millones, el incremento más alto desde el 4 de agosto. Según estimaciones privadas, cerca del 70% de esa mejora se habría explicado por intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario.

En la plaza financiera calculan que el Gobierno compró alrededor de U$S1.350 millones en el mercado oficial, lo que impulsó las reservas brutas hasta los U$S41.328 millones, su mayor nivel en el último mes.

En Nueva York, los ADRs operaron con mayoría de descensos, liderados por Grupo Supervielle (-7,2%); IRSA (-5,9%); Edenor (-5,3%); banco BBVA (-4,5%); y Banco Macro (-4,2%).

A su vez, el S&P Merval en dólares retrocedió 3,2% hasta los 1.228 puntos (subió 1,9% en pesos). De todas maneras, en la semana el Merval saltó 13,4% en moneda dura, producto del salvataje financiero para la Argentina anunciado por EEUU.

Así, el riesgo país saltó 8,3% este viernes hasta los 1.058 puntos básicos (pb), aunque en la semana acumuló una caída de 27,3%.

En renta fija, los bonos soberanos en dólares cerraron con bajas generalizadas: el Global 2046 retrocedió 5,6%; el Bonar 2041 (-5,2%); y el Global 2030 (-4,6%).

CEPO Y REACCIÓN

El cambio de tendencia de ayer hacia las bajas entre los papeles argentinos sucedió cuando, pasado el mediodía, el BCRA volvió a generalizar la “restricción cruzada” que impide operar simultáneamente en el mercado de cambios oficial y en los dólares financieros. La medida ya estaba vigente para empresas, pero ahora también para “personas humanas”, lo cual en los hechos refleja cierto endurecimiento del cepo cambiario.

En el mercado cambiario el dólar oficial cerró en $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del jueves.

La moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que se inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas.

Esta semana, la cotización oficial minorista bajó 10,9%, luego de haber superado los $1.500 la semana pasada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.364.075 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

El dólar blue cotizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,36% durante la jornada de ayer.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con un descenso de 0,8%. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,75.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2% hasta $1.407,21, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,6% hasta los $1.439,88.

 

