Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |El tribunal descartó la reconciliación como excusa

Intentó asesinar a su pareja y fue condenado

Pese a que se reconciliaron tras el ataque, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata lo halló culpable y lo sentenció a 10 años

Intentó asesinar a su pareja y fue condenado

Condenan en La Plata a un hombre por intentar matar a su pareja

27 de Septiembre de 2025 | 03:46
Edición impresa

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata condenó a diez años de prisión a Ángel Alberto Castillo por intentar matar a su pareja, en un hecho ocurrido en octubre de 2021 en Guernica. La sentencia resaltó la gravedad de la conducta del acusado y el contexto de violencia de género.

Según quedó probado durante el juicio, Castillo discutió con la víctima en la vivienda familiar y, blandiendo cuchillos, la amenazó de muerte en presencia de sus hijos. Acto seguido, la tomó del cuello y ejerció presión hasta dejarla sin aire y provocarle la pérdida de conocimiento. El hecho no se consumó porque los hijos de la pareja intervinieron desesperadamente y lograron que vecinos alertaran a la policía. Antes de ser reducido, el acusado volvió a agredir a la mujer, golpeándola con el mango de los cuchillos mientras le repetía insultos y amenazas.

El relato de la víctima fue central para reconstruir lo sucedido. La víctima explicó que la relación estaba marcada por conflictos recurrentes, ausencias de Castillo vinculadas al consumo de drogas y un patrón de agresiones verbales y físicas. Aunque en algunos momentos intentó minimizar la gravedad de lo ocurrido, los jueces consideraron su testimonio coherente, sólido y respaldado por las pericias psicológicas.

Por su parte, el imputado intentó desligarse de responsabilidad alegando que había tomado pastillas y que no recordaba lo sucedido. La defensa pidió que el hecho se encuadre en lesiones o en un estado de emoción violenta, y subrayó que la pareja retomó el vínculo después del ataque. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos.

Cabe mencionar que la defensa sostuvo -entre otros argumentos- que no se había demostrado la intención de causar la muerte, que el acusado habría actuado bajo un estado emocional alterado, y que la víctima, tras el incidente, había “perdonado” y restablecido la relación con él, por lo que consideraron que el Estado no debería intervenir en decisiones que, según ellos, las partes habían resuelto dentro de su “ámbito personal”. Además, pidieron que, en todo caso, se evaluaran posibles atenuantes o la aplicación de la figura de emoción violenta.

En su resolución, los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Cecilia Sanucci declararon prescripta la acción penal en lo relativo al delito de amenazas agravadas por el uso de armas, pero condenaron a Castillo a diez años de prisión como autor de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La sentencia incluyó las accesorias legales y las costas del proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas

LE PUEDE INTERESAR

Robaban los números de bronce en casas: presos

Asimismo la jueza Carolina Crispiani destacó que, aunque la “reconciliación” pueda ser un asunto personal y digno de respeto, carece de relevancia legal para eximir de responsabilidad penal en casos de violencia de género. El fallo marca una posición clara frente a la violencia de género: no se trata de conflictos privados ni de problemas de pareja, sino de delitos graves que ponen en riesgo la vida.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
+ Leidas

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares
Últimas noticias de Policiales

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”

Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas

Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas
Espectáculos
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Entre Argentina y Uruguay llega lo nuevo de Tenconi Blanco
La Ciudad
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Deportes
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido
River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
La furia de Gorosito con la U. de Chile
Información General
Evolución humana: un fósil pone en duda la historia
Restos de un cohete espacial cayeron en un campo
Una nueva exploración de cañones submarinos
Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla